VIDEO: Chabelo golpea a Eugenio Derbez en plena transmisión del show; así reaccionó el actor

Ciudad de México.- Si bien, hoy por hoy, Eugenio Derbez es uno de los actores y comediantes mexicanos más famosos de la industria e incluso llegó a pisar los Oscar 2022 por su participación en CODA, la realidad es que, a diferencia de lo que muchos creen, el padre de Aislinn tuvo que picar piedra desde abajo en Televisa, esto a pesar de ser hijo de una de las figuras más importantes del cine de oro mexicano, Silvia Derbez.

Es por este motivo que el actor de No se aceptan devoluciones llegó a trabajar con 'Chabelo', cuando apenas estaba intentando hacerse un espacio en la televisión, hecho que recordó al acudir a una entrevista con Alex Montiel: "Cuando andaba buscando la chuleta, pues obviamente andas en Televisa pidiendo chamba de lo que sea. Un día me encuentro con la gente de 'Chabelo', ni siquiera con él. Y ya cuando lo conozco a él, me dice, porque siempre es súper respetuoso: 'Usted es actor, ¿le interesaría hacer la voz de un muñeco?".

Fue así como Eugenio se convirtió en patiño de Xavier López por mucho tiempo, sin embargo, hace algún tiempo se viralizó un video en donde el ahora esposo de Alessandra Rosaldo se encargó manejar la tómbola, esto con la finalidad de mencionar los boletos ganadores de los niños que tendrían la oportunidad de llevarse un premio o participar en la catafixia. Si bien, en un principio todo marchaba en orden, todo se derrumbó cuando Derbez se equivocó al decir los números, incluso llegó a tartamudear.

Ante esto, 'Chabelo' le dio un golpe a Eugenio en plena transmisión: "Hable bien, hable bien... ¡Qué se te entienda chamaco!", exclamó el conductor mientras golpeaba a Derbez con unas tarjetas, quien atinó a reírse. Si bien, algunos indican que en el momento el actor de La familia P. Luche se mostró molesto por el accionar de Xavier, la realidad es que en la entrevista con Alex Montiel, el famoso reveló lo contrario, asegurando que guarda un gran respeto y cariño a Chabelo.

Cabe señalar que, si bien, el programa de En familia con Chabelo estuvo lleno de momentos conmovedores y graciosos también hubo algunos polémicos como la ocasión en la que Xavier tuvo que disculparse al aire con Emilio Azcárraga por haber roto una de las cámaras de Televisa con un balón, la cual el propio 'Chabelo' tendría que pagar. Todo ocurrió justo cuando el show estaba por terminar.

En aquel momento, 'Chabelo' se estaba preparando para cantar un tema de Armando Manzanero, misma que estaba relacionada con el futbol, por lo que aprovechó la ocasión y lanzó un balón al público, pero calculó mal y terminó por destrozar una de las cámaras que estaban en el set, ante esto, el presentador reaccionó impresionado: "Espérense, espérense, señor Azcárraga lo hice sin querer queriendo. Esa no era mi intención, perdón, discúlpame Raúl no era contra ti".

Fuentes: Tribuna