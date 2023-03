Alarma en Televisa: Julián Gil confirma que la conductora Valeria Marín es hospitalizada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de Televisa acaban de encenderse las alarmas de preocupación entre sus millones de espectadores, debido a que el famoso y muy reconocido galán de novelas, Julián Gil, recientemente en sus redes sociales acaba de revelar que su pareja y famosa presentadora de deportes, Valeria Marín, tuvo que ser hospitalizada de emergencia y hasta tuvo una operación.

Fue la noche del pasado sábado 25 de marzo que el actor de novelas como Hasta Que El Dinero Nos Separe compartió que una foto en su cuenta de Instagram, en la cual se puede ver a Marín recostada en una cama de hospital, con una bata blanca, mientras que mantienen su usual sentido del humor y sonríen, junto a un mensaje de este en el que le dice que "Siempre juntos guerrera. Todo estará bien".

Este hecho rápidamente dejó preocupados a sus miles de seguidores en las redes sociales, que no dudaron en cuestionarle que es lo que le había pasado a la presentadora de TUDN, la cual en su red social llamó "enfermero particular" a Gil, afirmando que no se había separado de ella en ningún momento y no había parado de apoyarla en este complicado momento en el que se encuentra en un nosocomio.

Pero, pese a que la pareja mencionó la operación y confirmó la hospitalización de emergencia, en ningún momento revelaron los motivos por los que ella se encuentra en el nosocomio, pero sí mencionaron que tuvo que ser sometida a una cirugía, la cual señalaron que no era nada grave pues es una intervención ambulatoria y que no la mantendría mucho tiempo hospitalizada, pero sí en recuperación varias semanas.

El presentador de Siéntese Quien Pueda aligeró la situación en todo momento con su sentido del humor e hizo reír en más de una ocasión a su pareja, la cual le agradeció que estuviera ahí para ella en esta situación, recibiendo miles de mensajes por parte del público y amigos de la pareja, en los que señalaban que deseaban que todo lo malo pasara pronto y tuviera una rápida recuperación sin mayores problemas.

Finalmente compartieron un mensaje de agradecimiento, señalando que "Como pueden ver ya ando en casita... Fue una operación programada, todo salió ok, ambulatoria, como se pueden dar cuenta, y ya recuperándonos para pronto estar de regreso en el trabajo. Gracias a todos por sus mensajitos, muchos, muchos mensajes, de verdad, muchas gracias por su buena vibra, sus oraciones, todo estuvo perfecto".

