'Chabelo' estuvo a punto de perder su carrera y la culpa habría sido de 'Cantinflas'

Ciudad de México.- La mañana del pasado sábado, 25 de diciembre, el mundo de la farándula mexicana se vistió de luto por la inesperada muerte de Xavier López 'Chabelo', quien falleció debido a un choque séptico provocado por complicaciones abdominales, hecho que su propio hijo, Xavier López Miranda dio a conocer durante una rueda de prensa celebrada en el funeral del querido y reconocido conductor de televisión.

Como es natural en este tipo de casos, conforme avanzaron las horas comenzaron a trascender anécdotas del conductor de En Familia con Chabelo, ya sea aquella vez que le metió una bofetada a Eugenio Derbez en plena transmisión del show o la ocasión en la que, sin querer, rompió una cámara con un balón de futbol. Sin embargo, la carrera de Xavier López en la farándula comenzó antes del recordado show mañanero de Televisa.

Antes de ello, Xavier probó suerte en el cine participando en varias películas como: Chabelo y Pepito contra los monstruos, Chabelo y Pepito detectives, Pepito y la lámpara maravillosa, La criada bien criada, Macho que ladra no muerde, Viaje a la luna, pero una que destacó sobre las demás, fue El Extra, donde compartió cámaras con otra leyenda del cine mexicano: Mario Moreno 'Cantinflas'. Si bien, esto podría enaltecer su currículum, la realidad es que estuvo a punto de truncar su carrera en la actuación.

Resulta ser que, durante este filme, había una escena en la que 'Cantinflas' debía defender a unos niños de 'Chabelo', quien los amenazaba porque éstos le habían rotó su bicicleta, es por este motivo que 'Chabelo' debía romper en llanto, puesto estaba triste por lo ocurrido, a lo que Mario Moreno abofeteó al conductor de televisión y le dijo que no llorara, puesto debía ser un hombrecito y llegarían a un acuerdo.

Algo que sorprendió a más de uno es que 'Chabelo' le regresó la bofetada a Mario, cosa que no estaba en el guión, sin embargo terminó por gustarle a la producción, quienes al terminar de filmar, comenzaron a aplaudir al dúo de cómicos. Años después, Xavier reveló que todo lo ocurrido fue improvisado, aunque lo que no se esperaba era la reacción de Miguel M. Delgado, quien se aproximó al actor le pidió que no volviera a tocar a 'Cantinflas'.

Xavier explicó: "Cuando vino el corte nos hicieron favor de aplaudir todos los del staff. Delgado vino a y me dijo: 'Está muy bien la escena. Nada más te voy a pedir que no toques a Mario", según los detalles de 'Chabelo', 'Cantinflas', quien se encontraba escuchando todo, intervino y defendió al histrión: "¡No, no, no! Déjalo que me toqué", habría contestado la estrella de El Barrendero.

Fuentes: Tribuna