Horóscopos de Mhoni Vidente: Luna nueva en Aries y predicciones para cada signo este domingo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para muchos las fases de la luna son tan importantes que cada una de ellas afecta de manera considerable a nuestro signo zodiacal; Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México y además pitonisa por excelencia, te dice cómo afecta la luna nueva en Aries a tu signo pues, aunque pasó el 21 de marzo, la siguiente fase se espera hasta el día 29, por lo que estos cambios así determinará tu destino. ¡Mucha suerte y feliz domingo!

Foto: Ilustrativa

Aries

La luna nueva en tu signo no solo te afecta a ti, sino a todos ya que basta recordar, se trata de una fase de inicios. Sin embargo, en tu caso que eres el signo en cuestión, deberás poner a prueba tu capacidad de improvisación pues quizá salgan planes con personas que no esperabas y eso puede afectar tu carrera profesional, tus relaciones personales o familiares. Analiza tu entorno y evalúa qué es lo que te conviene más para que todo salga a pedir de boca.

Tauro

Desde el martes y hasta la siguiente fase lunar, todos atravesamos por una fase de inicios relevantes, pero en tu caso afecta más en el aspecto laboral. Puede que tus jefes inmediatos se den cuenta de tu capacidad de liderazgo y esto te llevará a un ascenso. Mantente siempre alerta porque las oportunidades son se dan dos veces. Cuida de tu salud, puede que también comiences una fase de recaídas que a nadie le gustan.

Géminis

Si no vez el trabajo en un hobby puede que te mantengas estancado por lo que resta del año. Aprovecha el cambio de fase lunar para iniciar nuevos proyectos, busca a pasión que sientes se te está yendo de las manos. Estás a un paso de alcanzar esa oportunidad que traerá para ti abundancia, solo abre bien tu tercer ojo y pon a trabajar tu intuición que algo así no se volverá a repetir.

Cáncer

Deja de preocuparte y mejor ocúpate. Comienza don pequeños cambios en tu entorno y trabaja por ese cambio que te ayudará a crecer de manera personal y sobre todo espiritual. La luna nueva en Aries que ataca de pasar, puede que te haya robado energía pero puedes aprovechar el día para recargarte las pilas y empezar la semana con la mejor de las suertes.

Leo

Hay una persona en tu trabajo que te inspira confianza y tranquilidad; recuerda que las casualidades tienen una razón de ser y estar muy cercano a esta persona te ayudará a retomar el camino al éxito. La fase lunar que estamos viviendo para ti será una de las más agobiantes pero a la vez liberadoras, ya que habrá una experiencia que cambiará toda tu vida. No tengas miedo, será para bien.

Virgo

Hoy es un buen día para iniciar relaciones nuevas, ya sea de amor, amistad o laborales, todo suma y tu aura será más resplandeciente que nuca. Trabaja más en la confianza para contigo mismo que ahora más que nunca no la debes perder. Si estas en una relación de pareja, no olvides proponer cosas divertidas, este pequeño cambio te unirá más a la persona que a veces sientes estás perdiendo pero no es así.

Libra

N debes dejar a un lado a tu familia y amigos, toma en cuenta las llamadas de auxilio que te hacen. Ahora que estamos en una fase de inicios, trata de proponer una rutina que involucre a los tuyos, verás que eso te da el empujón que necesitas para hallar la pasión por las cosas que sientes que ya no tienes. Ojo con las malas amistades, hay mucha envidia a tu alrededor, lo mejor será aprender a decir adiós y enfocarte en lo tuyo.

Escorpio

Si en estos días no das el paso para iniciar cambios positivos, será muy difícil que en adelante encuentres la motivación que sabes te hace mucha falta. No necesitas hacerlo de una manera radical, recuerda que las cosas buenas se conquistan poco a poco. Si hoy recibes dinero de manera inesperada, no te lo gastes en banalidades, piensa a futuro y actúa de manera inteligente.

Sagitario

Estas lleno de energía y positivismo, aprovéchalo para contagiar a los demás o incluso úsalo para echar avante los proyectos que hiciste a un lado cuando te sentiste hasta el fondo. Esta fase lunar representa inicios y es la mejor manera de evaluar cómo es que quieres seguir de ahora en adelante. La fortuna sin duda alguna te va a sorprender pero ten mucho cuidado con endeudarte, mejor invierte o ahorrado, te será de gran ayuda.

Capricornio

La responsabilidad y tú han sido como una misma persona en todos esto días. Bine, este es el momento de liberarte y darte tiempo solo para ti aunque suene algo egoísta. Aprovecha el cambio de ciclo para renovar tu energía y sobre todo la paz mental. Hacer algo de deporte no te caería mal, recuerda que es el momento perfecto para iniciar algo y una vida sana a nadie le hace daño.

Acuario

Hoy más que nunca debes poner atención en las cuestiones laborales. Analiza en que has estado fallando y cómo podes solucionarlo en los siguientes días. Date una manera de iniciar más responsable y comprometido con lo que quieres, verás que habrá cambios a tu favor en corto tiempo. No seas una persona discreta, necesitas hacerte notar porque eso hará que crezcas a nivel profesional.

Piscis

Para ti este es el momento perfecto donde aplica la frase "no dejes para maña lo que hoy puedes hacer", aún si se trata de cosas que no consideras relevantes y por eso es que las postergas. Cada cambio que hagas te ayudará a ser más centrado y por ende, conseguirás tener el enfoque ideal para hacer todo lo que te propongas. Si estas en pareja, una velada romántica les caería bien a ambos; por el contrato, si buscas a tu media naranja, está más cerca de lo que te imaginabas.

Fuente: Tribuna