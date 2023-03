Irina Baeva y Gabriel Soto presumen cuerpazos en la playa y niegan rumores de ruptura con estas FOTOS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora y actriz Irina Baeva de nueva cuenta logró paralizar a sus millones de admiradores y fans en las redes sociales debido a que hace algunas horas compartió una serie de imágenes en las que ella y Gabriel Soto aparecen presumiendo sus envidiados cuerpazos en la playa. La pareja hizo esta nueva publicación para desmentir otra vez que su polémica relación sentimental haya llegado a su fin.

Como se recordará, en los últimos meses existieron muchos rumores sobre que el galán de telenovelas de Televisa y la originaria de Moscú, Rusia, habían puesto pausa a su noviazgo y compromiso matrimonial porque presuntamente habían terceros en discordia. Primero se dijo Irina se había enamorado de un actor que conoció mientras estudiaba actuación en Nueva York y luego se dijo que el mexicano estaba detrás de Sara Corrales.

Sí, presuntamente el exesposo de Geraldine Bazán intentó por todos los medios conquistar el corazón de su compañera del melodrama Mi fortuna es amarte pero al parecer a ella no le pareció andar con Soto mientras él no confirmaba su separación de la rusa. Finalmente todas estas versiones terminaron siendo especulaciones pues actualmente la pareja ya se ha dejado ver de nueva cuenta junta en eventos públicos.

De hecho tanto Irina como el protagonista de novelas como Amor Dividido, Soltero con hijas y Caer en tentación ya han enfrentado a la prensa y han negado de forma rotunda que su esperada boda esté cancelada y han dicho que solo se ha tenido que retrasar por cuestiones de trabajo y porque la familia de ella no puede venir a México: "Estamos bien, es que es muy chistoso, si no nos ven en redes sociales, no estamos juntos, y no necesitamos estar subiendo cosas, todo está perfecto", declaró semanas atrás.

Para terminar de desmentir su separación y rompimiento de su compromiso, en días pasados la villana de los melodramas Soltero con hijas y Amor Dividido utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una serie de imágenes de las espectaculares vacaciones que pasaron ella y Gabriel en la Riviera Maya. La pareja de artistas viajó hasta la playa El Cielo en Cozumel, Yucatán, para disfrutar de su amor a lo grande.

Irina publicó un impactante video que muestra lo bien que la pasaron en esta escapada romántica y además dejó ver el cuerpazo de su pareja y también el de ella. La guapa mujer rusa de 30 años se dejó ver con un pequeño bañador en color azul y rosa, mientras que Soto llevó bermudas negras y lentes de sol. La publicación de Baeva de inmediato se llenó con más de 22 mil Likes y sus fieles admiradores de inmediato le hicieron halagos y le dejaron muestras de cariño.

Fuente: Tribuna e Instagram @irinabaeva