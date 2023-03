Luto en TV Azteca: Tras pleito en 'Hoy', exactor de Televisa llega a 'VLA' con una gran tristeza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un controversial actor y conductor, quien este 2023 regresará a la pantalla de TV Azteca luego de haber dejado las filas de Televisa, sorprendió a todo el público debido a que hace algunas horas reapareció de luto en el matutino Venga la Alegría: Fin de Semana. Se trata del famoso Carlos Espejel, quien llegó a la emisión para hablar de la inesperada muerte de su colega y además amigo Xavier López 'Chabelo'.

Carlitos tuvo una gran amistad con el fallecido primer actor ya que ambos estuvieron en el giro televisivo de la comedia y entretenimiento. El conductor de 50 años saltó a la fama cuando apenas era un niño y participaba en programas infantiles como Chiquilladas. Posteriormente también estuvo en telenovelas como Quinceañera, Amor en silencio, Morir para vivir y Vivo por Elena y hasta participó en el reality Big Brother VIP ( 2004).

Sin embargo, luego los ejecutivos de Televisa interpusieron un veto en su contra por alrededor de 6 años ya que no le perdonaron que hiciera colaboraciones en empresas de la competencia como Imagen TV, Telemundo, Nickelodeon y hasta la televisora del Ajusco: "Es una tristeza no poder trabajar en México, es una injusticia, no creería merecer ningún veto, me he portado bien, excepto porque he trabajado en otras empresas", expresó en entrevista exclusiva con el programa Ventaneando.

Tras haber debutado en el Canal Azteca Uno con la telenovela 3 Familias y apariciones constantes en VLA, en 2019 Carlitos regresó a Televisa como protagonista de Tic tac toc: El reencuentro, actuando en Esta historia me suena y como juez del reality matutino Los Chiquillos de Hoy, donde presuntamente tuvo pleitos con Andrea Legarreta y Mariana Ochoa: "Chiquidrácula no le cae bien ni a la Jueza Caramelo ni a la Hija del Jardinero", aseguró Álex Kaffie.

Jurado de 'Los chiquillos de Hoy'

Este 2023 Espejel volvió a desafiar a los altos mandos de San Ángel pues firmó contrato con TV Azteca para ser parte de la nueva etapa del concurso Escape Perfecto donde estará compartiendo con Marco Antonio Regil. Pero durante la mañana de ayer sábado 25 de marzo el conductor reapareció en VLA: Fin de Semana por otro triste motivo y es que reaccionó muy conmovido a la partida del querido Chabelo: "Estoy triste, con sentimientos encontrados por este fallecimiento pero contento por haberlo conocido".

Carlos expresó que se sentía sumamente agradecido de poder haber conocido a 'Chabelo' pero además de haber forjado una amistad con el ser humano que era Xavier: "Yo admiraba todo de él, la verdad que era un tipazo, cuando te quería hacer reír te hacía reír, era muy chistoso que hablaba como 'Chabelo' pero te decía grosería y nos moríamos de risa". Y además resaltó que el fallecido artista era un hombre muy comprometido con las causas sociales.

Siempre estuvo comprometido con muchas causas que nadie sabía, de niños, ayudaba a un montón de gente".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria