Salió del clóset: Tras beso con conductor de Televisa y despido de 'Hoy', actor se une a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso exconductor del programa Hoy, quien comenzó su carrera en Televisa desde hace caso 10 años y que salió del clóset hace tiempo, les dará un fuerte golpe debido a que acaba de confirmar su debut en la competencia TV Azteca. Se trata del querido Manu Nna, también conocido con el apodo de Manunnísima, quien es hermano de la talentosa actriz y cantante Michelle Rodríguez.

El también comediante comenzó su carrera haciendo sketches y stand-up en el Canal Comedy Central, que pertenece a la televisora de San Ángel, y luego llegó al Canal de Las Estrellas donde uno de sus primeros proyectos fue realizar capítulos para el unitario Como dice el dicho; además de que años atrás fue co-conductor de Hoy y en 2021 se encargó de dar vida a 'Chenchi', la perrita mascota del programa matutino.

Manu era la perrita 'Chenchi'

Desafortunadamente 'Chenchi' solo duró al aire en el Canal de Las Estrellas por un par de meses y el periodista Álex Kaffie reportó que la productora de la emisión Andrea Rodríguez Doria había despedido a Manu porque no aportaba nada para elevar la audiencia: "Cumpliendo su promesa de correr de 'Hoy' a quienes no den rating, la productora ya tiene en la mira a la can cuya voz y movimientos son responsabilidad del comediante Manu Nna", dijo el columnista.

Y debido a que Manu Nna no cuenta con contrato de exclusividad en la televisora de los Azcárraga, también ha podido realizar proyectos en Netflix como Simplemente Manu Nna y en HBO Max los realitys Divina Comida y Bake Off México: El gran pastelero donde ganó el primer lugar. Sin embargo, también ha podido volver en varias ocasiones al foro del programa Hoy ya que tiene una excelente relación con Galilea Montijo, Andrea Legarreta y el resto del elenco.

Pero este 2023 Nna, quien se besó con Paul Stanley y 'El Burro' Van Rankin en una emisión del programa Miembros al aire, le dará un fuerte golpe al rating de Televisa debido a que trabajará con la televisora del Ajusco. Sí, el famoso conductor y comediante de 31 años acaba de confirmar que hará su debut en el Canal Azteca Uno muy pronto pues será uno de los concursantes del reality MasterChef Celebrity México.

Manu Nna se unió al elenco de participantes de la tercera temporada que estrenará nueva conductora pues ahora Claudia Lizaldi se encargará de liderar la emisión culinaria más famosa del país. La modelo Irma Miranda también acaba de ser confirmada y se une a famosos como Ivonne Montero, 'El Travieso' Arce, Pedro Prieto, Lis Vega, Eduardo Capetillo Jr, Poncho de Nigris, entre muchos otros. ¿Ya tienes a tu cocinero favorito?

Elenco de 'MasterChef Celebrity'

Fuente: Tribuna