Televisa, en shock: Paola Rojas da el 'último adiós' a Chabelo y recuerdan grosería de Xavier López

Ciudad de México.- La mañana el pasado sábado 25 de marzo, el mundo del espectáculo y México se vistió de luto debido a que el actor y conductor de Televisa, Xavier López, conocido popularmente como 'Chabelo', murió de forma repentina. Cabe mencionar que, a diferencia de otros talentos, no se habían compartido detalles sobre problemas de salud o situaciones complicadas en quien fuera el 'amigo de todos los niños', por lo que la noticia causó gran impacto. Paola Rojas, quien entrevistó en varias ocasiones al fallecido, le dio el 'último adiós' en sus redes sociales, no obstante, esto trajo al presente una polémica que ambos protagonizaron.

Paola Rojas da el 'último adiós' a 'Chabelo'. Foto: Internet

Luego de que se confirmara la muerte de 'Chabelo', varios famosos, políticos y otras personalidades dedicaron palabras de despedida a Xavier López, a lo que se unió la reportera y periodista de Televisa, Paola Rojas. Para esto, la también conductora subió a su cuenta oficial de Instagram una entrevista con el conductor de En familia con Chabelo que en su momento generó mucha polémica, pues en esta se ve cómo el actor no está cómodo con la exesposa de Zague e incluso de contesta de forma grosera.

Un recuerdo con mucho cariño. Adiós Chabelo", se lee en las redes sociales de Paola Rojas, donde subió un fragmento de la polémica entrevista que le hizo al actor.

La grabación es de hace ya varios años, cuando el actor estaba promocionando La Villa de Santa Claus. En el clip, se ve cómo desde un inicio fue complicado para Paola Rojas hablar con 'Chabelo', ya que este no tenía la mejor de las actitudes. Al inicio, ella señala que está feliz, sin embargo, el actor asegura que "no invitó" a la conductora a La Villa y que esta tendrá que pagar su entrada al evento. En todo momento, la conductora de Netas Divinas se muestra con clase y profesionalismo.

Miren qué feliz soy, estoy con Chabelo, encantada porque me acaba de invitar a la Villa de Santa Claus'", dice Paola Rojas.

No la invite, tiene que pagar su boleto", responde 'Chabelo'

Ah bueno, por supuesto, si gorrona a estas alturas, imagínese nomas'", replicó la periodista de Televisa.

Luego de la réplica de Rojas, 'Chabelo' destacó: "No yo no quería decir, pero no quiero se convierta usted en gorrona'', mientras tanto Paola sólo se río y continuó con la entrevista; es muy evidente para los testigos que el encuentro fue incómodo, y claro, este evento generó mucha polémica, ya que se aseguró en redes que Xavier López fue descortés con su entrevistadora. Pese a todo, la periodista siempre se mostró profesional al momento de trabajar, señalaron varios comentarios.

