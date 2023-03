Tras 30 años de exclusividad en Televisa, Eric del Castillo sufre inesperada muerte y aparece de luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido primer actor Eric del Castillo, quien gozó de un contrato de exclusividad en Televisa durante más de 30 años, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de la prensa debido a que reapareció de luto en el matutino Venga la Alegría: Fin de Semana. Resulta que el famoso exgalán de telenovelas confesó que estaba muy consternado por la inesperada muerte de Xavier López 'Chabelo'.

Ante los micrófonos de la emisión del Canal Azteca Uno, el padre de la talentosa Kate del Castillo explicó que la noticia del fallecimiento del eterno 'Cuate' le dolió mucho pese a que no eran muy cercanos y dijo lo mucho que lo admiraba: "No lo traté mucho porque él estaba en lo suyo y yo en lo mío, pero yo supe que era jala cables cuando inicié mi carrera, aparte siempre se preocupaba mucho por los problemas sindicales, se preocupaba por sus compañeros".

El intérprete de melodramas como Alondra, Mundo de juguete, El Maleficio, Mujeres engañadas, Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia relató que incluso vio a 'Chabelo' llorar cuando se reunían en su casa para tratar los problemas sindicales: "En varias reuniones que tuvimos en mi casa llegó a llorar, lo vimos llorar exponiendo problemas, preocupado por nosotros", expresó consternado.

Fuente: Internet

Don Eric, quien comenzó su carrera en la televisora de San Ángel hace más de 60 años, explicó que llegó a compartir créditos con el fallecido cantante y actor en la película El Extra y aseguró que para él no volverá a existir un personaje que tenga tanto éxito y que sea tan querido como 'Chabelo': "Una cosa que a mí me impresiona es que él nunca pensó en ser 'Chabelo', a él lo buscaron porque necesitaban que hiciera un papelito y entonces encontró su camino".

Asimismo el primer actor de 88 años, misma edad en la que falleció el querido conductor del programa En familia con Chabelo, reiteró su profunda admiración por Xavier y dijo: "Ay unos artistas que tienen un ángel especial y él lo tenía dentro y fuera de las cámaras, fue algo que no se va a volver a repetir, no lo volveremos a ver nunca". En ese sentido, dijo que los niños de la actualidad no tendrán el honor de conocer a un personaje tan entrañable como lo fue 'Chabelo'.

Y ya para finalizar, Del Castillo comentó que él espera que se le rinda un merecido homenaje al también exproductor del Canal de Las Estrellas, quien estuvo retirado desde el año 2015: "Ya estoy triste, se va un ser querido, un gran artista, ojalá le hagan su homenaje en Bellas Artes porque se lo requetemerece", dijo en la llamada telefónica con VLA: Fin de Semana y añadió: "Hoy nos despertamos con esta noticia, ya me amargó el día... está conmocionado México".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria