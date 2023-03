Tras vender comida para sobrevivir y 3 años preso, exactor de Televisa reaparece de luto en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y comediante, quien comenzó su carrera en Televisa desde los años 80's y que estuvo al menos 3 años en la cárcel hundiendo su carrera, sorprendió a todo el público de TV Azteca debido a que este domingo 26 de marzo reapareció en el programa Venga la Alegría: Fin de Semana de luto y con una gran tristeza. Se trata de Pepe Magaña, quien confesó su dolor por la muerte de su amigo Xavier López 'Chabelo'.

El actor mexicano saltó a la fama desde hace más de cuatro décadas dando vida al entrañable personaje de 'Profesor Villafuerte', en el programa ¡Cachún Cachún Ra Ra!. Además participó en otros programas de comedia de la televisora de San Ángel como La Güereja y algo más, La Cuchufleta, entre otros. Desafortunadamente desde hace varios años Pepe lucha contra una dura enfermedad que no tiene cura: distrofia muscular progresiva.

Este padecimiento lo ha hecho lucir desfigurado de una parte del rostro y aunque ha tratado de mejorar su aspecto físico con cirugías, no ha tenido mucho éxito. Magaña asegura que su encarcelamiento hace unos años fue injusto y dijo que todo se debió a que fue amante de la esposa de un comandante y él los descubrió: "'Pepe Magaña se comió lo que no se tenía que haber comido", habría mencionado el agente policíaco según las palabras del actor.

El histrión de 63 años se mantuvo alejado de la pantalla chica durante un tiempo y tuvo que empezar a vender marquesitas para sobrevivir. De hecho el propio famoso repartía este postre yucateco por calles de la Ciudad de México en una bicicleta. Finalmente el año pasado retornó a Televisa con una participación especial en el programa Perdiendo el juicio. No obstante, este domingo 26 de marzo Magaña llegó al matutino de la competencia Venga la Alegría por una triste razón.

Fuente: Internet

Resulta que las cámaras de TV Azteca captaron a Pepe llegando a la agencia funeraria donde está siendo velado 'Chabelo' y en un breve encuentro con la prensa platicó lo consternado que lo tenía la partida del 'Amigo de todos los niños': "Fue terrible, la verdad... él hace muchos años llegó a un bar a contratarme para hacer La Güereja y algo más La Cuchufleta y me brindó mucha amistad, protección y trabajo", expresó consternado.

El actor confesó que tuvo una gran amistad el conductor de En familia con Chabelo y admitió que incluso él lo ayudó a salir de un problema financiero cuando estuvo a punto de perder una propiedad tras quedarse sin trabajo: "Me dijo 'tú no vas a perder esa propiedad, luego vemos qué hacemos' y sacó su chequera y me dio el dinero y me dijo, vete al juzgado a pagar, esas cosas no las hace cualquiera", dijo y antes de retirarse para entrar al funeral añadió

Me duele mucho que se haya ido, es una institución, dejó un gran legado, dejó un gran ejemplo", expresó.

Pepe en 'VLA'

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria