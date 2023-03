Tras veto de Televisa y delicada cirugía, famoso actor llega a 'VLA' de luto y da triste mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de aparentemente ser vetado de Televisa y una delicada cirugía en su cadera, el reconocido comediante y famoso actor, Luis de Alba, recientemente se presentó ante las cámaras de Venga la Alegría envuelto en un muy triste luto ante la lamentable muerte del reconocido y muy querido comediante, Chabelo, dando un triste mensaje de despedida a su gran amigo y compañero.

Como se sabe De Alba, es uno de los comediantes más queridos y afamados de la década de los 90's, año en el cual ganó gran parte de su inmensa fama dentro de La Escuelita VIP y otros programas de la empresa San Ángel, de la cual aparentemente habría sido vetado por unirse a otra televisora, que era de las competencias directas de la antes mencionada, como un castigo por este hecho.

Tras este aparente veto, las cosas no parecieron ir de la mejor manera para el tan querido 'Pirruris', como es mayormente conocido el presentador, pues como se sabe tuvo algunos problemas de salud que en el año 2022 lo hicieron una vez más volver al hospital, pues fue repentinamente hospitalizado, debido a que sufrió varias fracturas en la cadera por una caída, hecho por el que su familia pidió apoyo económico.

Y ahora, tras casi un año del incidente y después del terrible anuncio de la lamentable muerte de Xavier López, mejor conocido como 'Chabelo', este se presentó ante las cámaras del matutino de TV Azteca para hablar sobre el terrible dolor que se encuentra sintiendo por el inesperado fallecimiento, dado a que este era un gran amigo y compañero, así que al brindar la entrevista sobre esto, se mostró completamente devastado y con la voz entrecortada.

En la emisión matutina producida por Maru Silva, como el resto del mundo del espectáculo, De Alba expresó la gran admiración que siempre había sentido por el 'Amigo de Todos los Niños', recordó los mejores momentos de este y por supuesto mencionó que era una verdadera pérdida para el mundo entero y especialmente para todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo de primera mano como él.

Cabe mencionar que Luis en varias ocasiones ha mencionado que el presentador de En Familia Con Chabelo siempre fue alguien sumamente generoso, recordando que "Cuando me quebré la cadera, entonces había que pagar 500 mil pesos y yo no los tenía. Entonces César Bono le dijo a (Emilio) Azcárraga, quien estaba dispuesto a prestármelos, pero dijo Chabelo: 'No, yo tengo, si quiere yo se los puedo prestar a Luis' y sin yo pedirle nada, me los prestó".

