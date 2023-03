Yeri Mua deja en shock a Televisa al aclarar todo sobre FOTO íntima que circula con Naim

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida y muy polémica influencer de las redes sociales, Yeri Mua, recientemente dejó en completo shock a sus millones de seguidores y a todo Televisa, donde se dice que trabajara, fue acusada de aparecer en FOTOS íntimas al lado de su actual pareja, Naim, por lo que hace poco esta decidió salir a aclarar todo sobre estas imágenes de una manera contundente.

Como se sabe, Mua actualmente es una de las celebridades de las redes sociales más importantes, incluso cada cierto tiempo se vuelve tendencia en las redes sociales por escándalos, uno de los más recientes y sonados fue el hecho de que supuestamente le puso el cuerno a Aaron Mercury con el también influencer Naim, compartiendo fotos y videos en el que comprobaban que ella había estado con este, cuando se suponía que estaba en una relación sentimental con el influencer antes mencionado.

Y ahora, este domingo 26 de marzo volvió a acaparar los titulares y foco en las redes sociales, debido a que recientemente comenzaron a circular fotos de Naim con una mujer en un momento comprometedor y muy íntimo, a lo que muchos afirmaron que se trataba de la reconocida influencer de TikTok, y que estas habrían sido difundidas en las redes sociales sin su consentimiento, por lo que muchos comenzaron a defenderla y otros a atacarla.

Es por dicho motivo que la Mua empleó su cuenta en Twitter para dejar en claro que "No no soy yo la de la foto que andan circulando" por todos lados, y mostrándose completamente harta y cansada de la situación pidió que "ya déjenme en paz", dejando en claro que ya no estaba dispuesta a seguir tolerando más el odio que se le ha lanzado en las redes sociales por cosas en las que ella ni está involucrada directamente.

De igual forma, la veracruzana también quiso dejar en claro que con "respecto a su contenido en only yo ya lo conocía y no me molesta", resaltando el hecho de que "así lo conocí" y que es por ese motivo que no podía reclamar nada pues lo aceptó, además de señalar que "ambos somos de mente abierta", dejando de nueva cuenta en claro sus pensamientos sobre lo que ocurría en su vida y sus decisiones.

Finalmente, la mujer que aparece en las fotos, Sara Retali, se pronunció al respecto y aseguró con firmeza que "Soy yo la de la foto, es contenido que hemos hecho juntos para el OF, Naim no ha divulgado nada sin permiso, somos amigos, las imágenes que ven son robadas de nuestros OF, PAREN CON EL ODIO, DEJEN DE AFIRMAR COSAS DE LAS QUE NO ESTÁN SEGUROS y HAGAN MÁS EL AMOR que les hace falta a ver si se relajan un poco y dejan que la nueva pareja disfrute su momento juntos".

Fuente: Tribuna del Yaqui