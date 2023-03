¿Boda cancelada? Prometido de Becky G confirma infidelidad a la cantante y da devastadora noticia

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El reconocido y muy polémico jugador de futbol, Sebastián Lletget, acaba de confirmar infidelidad a su querida prometida, la famosa y talentosa cantante, Becky G, pues mediante sus redes sociales habló de este momento y dio una devastadora noticia sobre lo que se encuentra pasando actualmente, tras la difusión de este lamentable hecho, ¿acaso se canceló la boda con la joven?

Como se sabe, a inicios de este 2023 la intérprete de Sin Pijamas compartió el feliz momento en el que su pareja por siete años, se arrodilló y le pidió matrimonio con un increíble anillo de compromiso, causando un gran revuelo en las redes sociales, sin embargo, el feliz momento se vio 'destruido' poco tiempo después, dado a que en redes sociales una joven lanzó un mensaje a Becky en el que le aseguraba que su prometido le fue infiel con ella en una viaje.

La mujer en ese comunicado en Instagram aseguró que lo sucedido fue en el mes de febrero cuando este se encontraba de viaje con su equipo de futbol a España, siendo muy contundente al decir que "tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo de Sebastián. No lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado, escríbeme y verás que no te miento. El único falso y mentiroso es tu novio que te engaña con muchas mujeres más".

Becky y Sebastián se comprometen en enero. Instagram

Este mensaje fue sin duda un duro golpe para la creadora de Bailé con mi Ex, pero ella decidió mantenerse en silencio y no hablar nada al respecto al igual que Sebastián hasta este lunes 27 de marzo, debido a que este compartió en sus redes sociales un comunicado en el que confirma que cometió un terrible error, que lastimó a la persona que más amaba y también los pasos que realizaría para redimirse.

El deportista mencionó en un inicio que desde hace varios años que ha estado por varios problemas y complicadas, afirmando que "he luchado contra traumas personales y una aguda ansiedad creada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones", y esto lo llevó a no pensar con claridad, que lo hizo flaquear un par de minutos que le ha costado mucho sufrimiento a él y a la mujer que ha sido "mi luz todos estos años".

Ante este hecho, mencionó que alguien quiso extorsionarlo con el material de este error, y aunque nunca dijo que fue infiel con esas palabras, sí mencionó que le había fallado y le estaba dando lo que no merecía, y ahora no le quedaba más que admitir que estaba haciendo mal, que no estaba viendo claramente y se estaba alejando de lo que quiere ser, señalando que por eso es que "He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación" para ser el "hombre que aspiro a ser".

Becky y Sebastián han estado juntos 7 años. Instagram

Ante este hecho, decidió expresarle a la cantante de Mami que se encuentra muy enamorado de ella y que lamenta profundamente el haberla dañado tanto con sus acciones, reconociendo que sin ella, su apoyo y su amor, no habría logrado todo el gran éxito que tiene, por lo que le promete luchar para volverse a ganar esa confianza y amor que por tantos años los han unido, generando gran revuelo en las redes sociales.

Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces", expresó el jugador del equipo de fútbol FC Dallas.

Prometido de Becky se disculpa por el escándalo. Instagram

