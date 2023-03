Esta canción le habría traído mala suerte a Natanael Cano; fue baleado y casi pierde una pierna

Ciudad de México.- Luego de que esta mañana, el rey de los Corridos Tumbados, Natanael Cano fuera víctima de un atentado armado en Yucatán, por medio de redes sociales ha comenzado a viralizarse un video en el que él asegurar que no quería cantar la canción Ch y la Pizza, debido a que él no es devoto de la religión yoruba, es por ello que afirma que dicha acción le ha traído mala suerte a su vida, pues cabe mencionar que a días de su salida sufrió un aparatoso accidente donde casi pierde una pierna.

Dichas declaraciones surgieron en el pasado mes de enero, luego de que se puso a grabar unas historias sobre la nueva música que venía, afirmado que no le gustó que lo hicieran cantarle a la Santería, debido a que el intérprete de Estrellas en una ocasión mencionó que era cristiano, es por ello que mantiene cierto respeto a esas ideologías, sin embargo, por cumplir con su trabajo tuvo que hacerlo, sin imaginarse las tragedias que han venido persiguiendo.

Yo no apoyo al diablo, yo no apoyo a los demonios convertidos, vestidos, yo no apoyo a esta juventud, con mis propios ojos te lo puedo decir, yo no apoyo", argumentó en aquella ocasión.

Fue el pasado 2 de diciembre del pasado 2022 cuando salió la melodía Ch y la Pizza, donde colaboró con el grupo Fuerza Regida, la cual tres meses después cuenta con más de 83 millones visitas, misma que le habría costado algunos problemas en su vida, pues un día más tarde, sufrió un accidente mientras practicaba motocross, en la cual casi pierde una pierna, pues incluso llegaron a ponerle clavos en su extremidad.

No me gusta cantar a ‘Elegguá’, no me gusta cantar los collares, vienen rolas nuevas en donde también mencionan todo eso y yo no le canto, no le entro a los versos esos, yo no quiero representar ningún tipo de bandera", agregó.