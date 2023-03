Horóscopos de Mhoni Vidente hoy lunes 27 de marzo: Predicciones de la semana según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal esta última semana del mes?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, lunes 27 de marzo del 2023, en los que están las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo para ti!

Aries

Tendrás un humor muy lindo esta semana, querido Aries, el cual deleitará a tu pareja. Trata de ser más flexible en todo lo relacionado al trabajo. Los pagos pendientes llegan pronto en este día.

Tauro

Tienes buena salud, querido Tauro, así que los astros recomiendan que aproveches y salgas de viaje, o bien que empieces con un nuevo ejercicio que te ayude a crecer en tu espíritu.

Géminis

Este es un gran día para que lo pases en compañía de la gente que te quiere, así que date tiempo. Si hoy se complica, podrías agendar algo para el resto de la semana; no te presiones, todo con calma y fluidez.

Cáncer

Tu dieta está muy mal en estos días, y por eso empiezas a tener muchos problemas de salud. Busca comer más fibra. En el amor, es posible que pases por una fuerte pelea con tu amor.

Leo

Estás de suerte, querido Leo, y en esta última semana de marzo encontrarás la oportunidad perfecta para mostrar tus dotes sociales en el trabajo. Recuerda apoyar a la gente que cree en ti; todo debe ser mutuo.

Virgo

Tendrás varios eventos laborales, los cuales te pedirán que luzcas formal y elegante. Busca apoyo en la gente de tu alrededor; ellos te darán consejos de moda muy importantes.

Libra

Este es un momento perfecto para que inviertas en tu futuro, Libra, así que busca un asesor financiero que te diga cuál es tu mejor opción. Ten cuidado en el trabajo, podrías echar a perder un proyecto importante.

Escorpio

Querido Escorpio, abre bien los ojos, pues en estos días llega la oportunidad de un nuevo amor, el cual te ayudará a aclarar tu mente y corazón. Eso sí, no descuides tus proyectos personales, o te sentirás frustrado.

Sagitario

Es hora de que hables con tu pareja sobre los asuntos de trabajo que te inquietan. Cuando hables de cosas del pasado, fíjate bien en cómo te expresas, o podrías meterte en problemas.

Capricornio

Tienes que preparar tu currículum, pues en estos días se presentará la gran oportunidad laboral que has estado esperando desde hace muchos meses. Necesitas descasar más para que tu salud esté al 100 por ciento.

Acuario

Subirás de peso en estos días, debido a que no has sido cuidadoso con tu salud físico; trata de comer más saludable o buen, haz una actividad física que te ayude. No pelees con gente de tu trabajo.

Piscis

Tendrás que tener cuidado con los ataques de mal humor y sentimentalismo que se presenten este día, pues podrías causar grandes molestias a tu pareja. También habrán asuntos en temas de dinero.

Fuente: Tribuna