Luto en Televisa: Jorge Ortiz de Pinedo llora muerte de 'Chabelo' y hace fuerte súplica en 'Hoy'

Ciudad de México.- El famoso actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo, quien desde hace años sufre problemas pulmonares que lo han tenido al borde de la muerte, apareció este lunes 27 de marzo en el programa Hoy para hablar sobre el difícil momento que está pasando tras la partida de su colega y gran amigo Xavier López 'Chabelo'. El reconocido histrión hizo una fuerte súplica que dejó sin palabras al público de Televisa.

En primer lugar mediante sus redes sociales el productor de la serie Una Familia de Diez escribió un sentido mensaje para despedirse del 'Amigo de todos los niños', con quien pudo compartir proyectos y también vivencias personales desde hace cinco décadas: "Te llevaré en el corazón con admiración, respeto y cariño. Te convertiste en ídolo y serás recordado como un gran actor que creó un personaje icónico", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Mientras que en la entrevista telefónica con el matutino liderado por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, Ortiz de Pinedo admitió estar muy afectado por la partida de su gran amigo sobre todo porque en su reciente celebración de cumpleaños no recibió la llamada de felicitación de Xavier: "Con un nudo en la garganta, yo festejando de alguna manera el cumpleaños 75, recibí muchas felicitaciones pero me faltaron Las Mañanitas de Xavier que me cantaba desde hace muchos años con la voz de 'Chabelo'", dijo consternado.

Jorge y Xavier fueron grandes amigos

Mediante la transmisión del programa del Canal de Las Estrellas, don Jorge se disculpó con sus tres hijos Óscar, Xavier y Juan Gabriel López Mirando y con su esposa Teresita Miranda por no haber podido estar en el funeral que se realizó este fin de semana y dijo: "Fue un amigo mío de más de medio siglo, lo extraño muchísimo, estoy muy triste y además por no estar ahí, con sus hijos a quienes quiero muchísimo...".

Asimismo el intérprete de programas como Cero en conducto y La Escuelita VIP, programas donde llegó a actuar 'Chabelo', dijo cómo había sido su amistad con Xavier a lo largo de muchas décadas: "Teníamos un grupo de amigos para reírnos un rato para descargarnos un poco, nos juntábamos con nuestras esposas a divertirnos, de verdad es muy triste, se nos fue Chabelo, Polo Polo, etcétera...".

Ya para finalizar, Ortiz de Pinedo suplicó ante los micrófonos de Hoy que se le rinda un merecido homenaje a Xavier López resaltando que 'Chabelo' solo fue uno de tantos éxitos que tuvo y reveló toda la admiración que sentía por él: "Yo empecé a trabajar con él en una obra de teatro hace 58 años, mi admiración por él es enorme, ha muerto Xavier López pero 'Chabelo' será eterno", dijo el primer actor de 75 años.

Fuente: Tribuna