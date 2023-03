Luto en TV Azteca: Kristal Silva sufre devastadora pérdida familiar y se ahoga en llanto en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Kristal Silva dejó estremecidos a todos los televidentes de TV Azteca debido a que en la reciente transmisión del programa Venga la Alegría acabó ahogada en llanto al hablar de la difícil perdida familiar que está enfrentando desde hace meses. La reconocida exreina de belleza vivió una experiencia paranormal al sentir la presencia de su fallecida abuela en pleno foro del matutino.

Resulta que parte de los conductores de VLA tuvieron una sesión espiritual con el medium José Luis González Álvarez fuera del aire pero las cámaras estaban grabando y ahí fue cuando Kris pudo comunicarse con su familiar. El experto en el tema comenzó su terapia con la exreina de belleza diciéndole que estaba acompañada por una persona muy especial a la que ha "honrado" al haber encontrado el rumbo de su vida y empezar a brillar.

Mientras escuchaba las palabras del medio, la conductora de 31 años no pudo evitar romper en llanto: "Tú lograste encontrar la estrella y tienes una persona atrás de ti que está contigo y que brilla contigo... has llegado después de no creer en ti, de no saber a dónde ibas, a brillar, elegiste a Kristal por encima de todas las cosas", dijo. Posteriormente el experto le dijo a Silva que esa persona estaba "detrás de ella" y esta afirmó sentir su presencia.

Kristal lloró al recordar la muerte de su abuela

José Luis también dijo que el ente que se encontraba junto a Kris era una persona que había tenido una muerte súbita y de la cual no se había podido despedir, por lo que ella confirmó que se trataba de su abuela que falleció en 2022: "Es mi abuela, supongo, porque desde que empezamos la sesión la empecé a sentir, digo no sé si sea mi corazón o mi mente que la quiera sentir todo el tiempo, pero es ella".

Además el medium le dijo a la famosa presentadora que su ser especial le enviaba un mensaje: "Gracias porque tus ojos brillan como los míos". La exconcursante del reality Survivor México posteriormente comentó que la partida de su abuela ha sido muy dolorosa debido a que no estuvo con ella en sus últimos momentos con vida: "No me despedí, ella estaba en otro estado Tamaulipas, se enfermó y se murió a los días", relató entre lágrimas.

Kristal también explicó que una de las palabras características que mencionaba su abuela era "honra" y por ello podía casi asegurar que la señora sí se encontraba presente en el foro de VLA: "Estoy sintiendo muy caliente el cuerpo, la sentí aquí atrás, híjole es impresionante lo que estoy sintiendo", expresó con la voz entrecortada.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria