Shock en TV Azteca: Pati Chapoy admite que no debió opinar del cuerpo de Yuridia y causa impacto

Ciudad de México.- La famosa conductora Pati Chapoy, quien inició su carrera en Televisa y que lleva más de 30 años trabajando en las filas de TV Azteca, de nueva cuenta causó impacto con sus declaraciones y es que en una reciente entrevista revivió la polémica que tuvo con Yuridia. Como se recordará la cantante sonorense estalló en contra de la líder de los espectáculos por haber opinado de su cuerpo llamándola "gorda".

Hace unas semanas Pati sacó a la luz que la exalumna de La Academia no le daba entrevistas ni a ella ni a su equipo del programa Ventaneando desde hace años por haber dicho que estaba "pasada de peso" y luego ella le respondió diciendo que no se trataba de un berrinche y que en realidad dejó de atenderlos porque la tuvieron al borde del suicidio: "Si yo trato de no dar entrevistas a ciertos medios no es por berrinche o porque hablen de mi cuerpo, ¡es porque casi me matan! Y porque se toman muy a la ligera las cosas que dicen".

Luego de esto Chapoy recibió innumerables críticas del público de la televisora del Ajusco y además hasta la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) condenó sus declaraciones y le hizo la sugerencia de que no se volviera a expresar así ni de 'Yurita' ni de ningún otro artista. Por este motivo la longeva presentadora del Canal Azteca Uno salió a ofrecer disculpas a la originaria de Hermosillo.

Aunque la polémica ya se había apagado, este fin de semana Patricia Chapoy Acevedo la revivió al platicar sobre ella en la entrevista que dio a Yordi Rosado para su Canal de YouTube. Por primera vez, la periodista mexicana admitió que no debió opinar del cuerpo de Yuridia: "Hice el comentario hace 20 años en relación a su peso, a lo mejor me equivoqué y lo que debí haber dicho fue que en esa época, como en esta, era otra cosa".

Pati explicó que lo que quiso decir es que a la intérprete de canciones como Qué Agonía y Amigos no por favor en realidad le cuesta enfrentar todo lo que implica estar en el medio artístico: "A Yuridia le cuesta mucho trabajo dar entrevistas y le cuesta mucho trabajo socializar con alguien que no tiene que ver con La Academia", dijo la compañera de Pedro Sola y Daniel Bisogno.

Y añadió: "Ella mantiene una buena relación con sus amigos, pero todo lo que conlleva una carrera llena de fama, le cuesta trabajo entenderla, manejarla y administrarla, yo en eso me equivoqué, en lugar de haber dicho eso (referirse a su cuerpo), debí haber dicho esto". Cabe resaltar que hasta el momento la esposa del exacadémico Matías Aranda no ha respondido a las nuevas declaraciones de Pati pero se espera que lo haga pronto.

