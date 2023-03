Subió 40 kilos: Tras unirse a TV Azteca y 8 años retirada de Televisa, actriz se confiesa en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien estuvo 8 años retirada de las telenovelas de Televisa y que ya hizo su debut en TV Azteca, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de los televidentes debido a que reapareció en el programa Hoy haciendo una fuerte confesión. Se trata de la querida Gaby Rivero, quien confesó ante las cámaras del matutino su amorío con un reconocido actor de Hollywood.

La intérprete mexicana llegó a la televisora de San Ángel en los años 80's y se dio a conocer luego de interpretar al personaje de la 'Maestra Jimena Fernández' en los entrañables melodramas Carrusel y Carrusel de las Américas además de que fue muy famosa por conducir el exitoso programa El Club de Gaby. Luego participó en exitosos melodramas como El camino secreto, Sin Ti, Corazones al límite, Pasión y Lo que la vida me robó.

Sin embargo, Gaby permaneció casi una década alejada del Canal de Las Estrellas y apenas el pasado 2021 volvió a las novelas con una participación en Vencer la ausencia. Durante este tiempo la protagonista de novelas sufrió un brutal cambio físico luego de que en 2011 se sometiera a una cirugía para quitarse la matriz, intervención que le provocó un grave desequilibrio hormonal y la hizo subir al menos 40 kilos.

Rivero además dejó de contar con contrato de exclusividad en la televisora de los Azcárraga y pudo llegar a las instalaciones de la empresa del Ajusco por primera vez siendo invitada especial de Pati Chapoy en el foro del programa Ventaneando. Además de que también apareció en el matutino Venga la Alegría y hasta se unió a Mimí para una entrevista exclusiva en su extinto programa Mimí Contigo.

En días pasados Gaby reapareció en el programa Hoy platicando acerca de cómo fue su cita con Sylvester Stallone y cómo se dio la oportunidad de conocer al aclamado protagonista de la saga de Rambo: "Es muy largo, solo les puedo decir que los sueños sí se hacen realidad... ¡se logró!". La intérprete de 58 años también dejó muy en claro que fue el histrión hollywoodense quien dio el primer paso: "Él fue el que me llamó y me dijo que me invitaba a comer".

Pero cuando los reporteros de Hoy le preguntaron sobre qué había platicado con Stallone, esta solamente soltó una carcajada y respondió: "Estuvo bien padre la verdad... no te voy a contar, ya no me acuerdo, fue hace muchos años". Finalmente Rivero admitió que al actor nacido en el estado de Nueva York le encantaba visitar México y se negó a dar más detalles de su encuentro con él.

