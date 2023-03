"Te vas en este momento": Pati Chapoy dice cómo corrió a Pepillo Origel de TV Azteca por traicionero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa periodista Pati Chapoy dio una reveladora entrevista al conductor Yordi Rosado para su Canal de YouTube que de inmediato desató polémica y es que no tuvo tapujos para hablar de diversas polémicas de su vida como su enemistad con Juan José Origel tras haberlo corrido de las instalaciones de TV Azteca. La conductora resaltó que por fortuna actualmente ella y 'Pepillo' se llevan muy bien.

Como se recordará el expresentador del matutino Hoy comenzó su carrera junto a Pati, Martha Figueroa y Pedro Sola siendo parte del elenco original de Ventaneando hasta que en 1997 los traicionó y abandonó la televisora del Ajusco para mudarse a las filas de Televisa. En su plática con Yordi, la longeva presentadora del Canal Azteca Uno explicó que la primera traición vino de parte de Carmen Armendáriz, quien era su productora.

Chapoy explicó que Ventaneando estaba siendo todo un éxito pero lamentablemente tanto la hija de don Pedro Armendáriz como Origel prefirieron mudarse de empresa debido a que les estaban pagando más: "Un día llega Carmen Armendáriz y me dice 'ya me voy porque me llamaron de Televisa y me están pagando mucha lana'. Televisa me quitó a la productora y ella a todo el equipo de producción", recordó.

Elenco original de 'Ventaneando'

El siguiente en aceptar la oferta de mudarse a la televisora de los Azcárraga fue Pepillo por invitación del fallecido Alberto Ciurana, con quien ella nunca tuvo una buena relación: "Al día siguiente llega Juan José y me dijo que ya se iba porque igual le habían ofrecido mucho dinero". En ese momento el presentador originario de León, Guanajuato, intentó despedirse de su público pero Pati se negó a darle cuadro.

"Me dijo 'yo quiero despedirme del público' y 'No, tú te vas en este momento, le respondí", recordó. Luego Pati aprovechó una emisión de Ventaneando para burlarse de la salida de Juan José provocando que por años él y ella estuvieran enemistados: "Fue cuando dije que Juan José se fue como las chachas. Él se molestó y me guardó mucho rencor, pero hoy somos buenos amigos", expresó la conductora de 73 años.

Tras la salida de Pepillo y la productora junto a todo el staff, Pati se quedó con solo un par de colaboradores pero debido a que venía saliendo del problema de la crestomatía con Televisa, esto fue un golpe muy pequeño para ella y solamente se enfocó en construir de nuevo al equipo de Ventaneando: "En ese momento nos quedamos solos Pedro, Martha y dos editores. En una semana rehíce al equipo", relató emocionada.

Mira a partir de 1:11:20

Fuente: Tribuna y YouTube Yordi Rosado