Televisa, en shock: Tras muerte de 'Chabelo', revelan impactante secreto del trabajo de Xavier López

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo y México en general está de luto, pues han pasado solo dos días desde que se hizo oficial la sensible muerte del actor y comediante de Televisa, Xavier López 'Chabelo', quien durante décadas tuvo un programa de concursos llamado En Familia Con Chabelo. Ahora ha trascendido un impactante secreto del talento, relacionado con lo más valioso de su trayectoria: su voz.

Revelan secreto de 'Chabelo' (Q.E.P.D.) Foto: Twitter

Como se sabe, 'Chabelo' fue un personaje de Xavier López; era conocido popularmente como el 'Amigo de todos los niños', debido a que usaba bermudas, playeras coloridas y tenía una voz aguda, típica de un infante que pasaba a la adolescencia. No obstante, el actor en realidad tenía la voz grave, por lo que para dar vida al conductor de En Familia Con Chabelo tenía que realizar varios ejercicios de modulación; asimismo, en más de una ocasión fue cuestionado sobre los cuidados que daba a sus cuerdas vocales para que estas no se dañaran al momento de trabajar.

Xavier López falleció el pasado sábado 25 de marzo a la edad de 88 años, y pasó más de la mitad de su vida dando vida a 'Chabelo', el personaje que protagonizó múltiples películas mexicanas y tuvo su propio reality show, En Familia Con Chabelo. Sobre el trabajo que hacía para cuidar su voz, su más importante herramienta de trabajo, el actor de Televisa mencionó que si bien consultó a especialistas, fue Dios quien te ayudó a que esta funcionara sin problema durante más de 60 años, pues nunca se lastimó la garganta.

Nunca tuve un problema con mi voz. Dios me dio el privilegio de poder cambiarla sin contratiempos. He estado cerca de especialistas, como otorrinolaringólogos, quienes me han invitad a dar conferencias en algunas ocasiones", platicó Xavier López en una entrevista para la televisión mexicana.