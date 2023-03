Tensión en TV Azteca: Mati Álvarez y Evelyn Guijarro tendrían intensa pelea en 'Exatlón All Stars'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que dentro de TV Azteca las cosas se ponen más complicadas y las tensiones se elevarían hasta el cielo, debido a que se ha filtrado un VIDEO, en el que se puede ver a la reconocida atleta de alto rendimiento, Mati Álvarez, y a la querida lanzadora de jabalina, Evelyn Guijarro, mientras que tienen una intensa pelea al aire de Exatlón All Stars, dejando completamente en shock a los presentes y espectadores.

Como se sabe, hace un par de meses que se comenzó la segunda temporada del reality deportivo grabado en las playas de la República Dominicana, y al ser la versión de las grandes estrellas que ya han pasado por estos circuitos, buscando al campeón de campeones, de nueva cuenta Álvarez se integró al equipo de los 'Rojos' y Guijarro a los 'Azules', causando un gran revuelo entre sus millones de seguidores.

Esto debido a que las jóvenes atletas en la última temporada que estuvieron de Exatlón México, tuvieron una muy estrecha y cercana relación, en la que se les podía ver conviviendo entre ellas pese a ser de diferentes equipos, pues las cámaras captaban momentos en los que se abrazaban, bromeaban y hasta se daban detalles, situación por los que sus fans comenzaron a crear un shippeo (conjugación de sus nombres y verlas como pareja sentimental) bajo el nombre de las 'Mavelyn', incluso en Twitter se creo una página de fans.

Mati Álvarez y Evelyn Guijarro. Internet

Por dicho motivo es que cuando se reveló en Venga la Alegría que tanto Mati como Evelyn iban a estar presentes en esta edición, sus millones de fans quedaron encantados y comenzaron a expresar que deseaban que pronto se estrenara la temporada para ver más momentos de ambas conviviendo durante las competencias, sin embargo, a varios meses del estreno los momentos han sido casi nulos y ahora el que se tuvo fue por una fuerte discusión.

La pelea fue difundida por el canal de YouTube Proyecto TV, en el cual se mostró un breve pedazo del enfrentamiento, en el cual se puede ver como Álvarez se acerca a Evelyn y parece estarle reclamando algo, que aunque no se escucha bien en el video, afirman que la regaña por reírse de algo que pasó en un enfrentamiento en la pista, hecho a lo que la 'Azul' no se queda callada y le responde con una sonrisa, supuestamente que ella no era para decirle sobre qué reírse, y aunque ahí se corta lo difundido, se señaló que esto duró un par de minutos y que sí hubo un duro enfrentamiento.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que aunque el mencionado canal de YouTube suele tener información bastante certera, como la eliminación de Melissa Ramos, al no provenir directamente de la fuente oficial, que es la empresa de Ricardo Salinas Pliego o alguno de los elementos de la producción del reality, esto queda en especulación y no será hasta que esto suceda en directo cuando se sepa si es verdad o falso este pleito.

Fuente: Tribuna del Yaqui