Tiene cáncer: Tras renunciar a Televisa y quedar en silla de ruedas, actriz da dura noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras confesar que quiso renunciar en varias ocasiones a la telenovela en la que actualmente participa, una famosa villana de Televisa que quedó en silla de ruedas por problemas de salud y traicionó a la televisora con Pati Chapoy, anuncia una terrible noticia. Se trata de Sabine Moussier, quien reveló que su madre lamentablemente padece cáncer y está grave, por lo que tendrá que ser intervenida en los próximos días.

Como se recordará, Sabine debutó en la televisora de San Ángel en 1996 en Morir dos veces, para luego destacar como antagonista en producciones como El Privilegio de Amar, La Madrastra, Mi Pecado, Que te perdone Dios y Abismo de pasión. Recientemente, el público la vio como 'Victoriana Peñalver' en Corazón Guerrero y ahora forma parte del elenco de Perdona nuestros pecados, producido por Lucero Suárez, donde comparte créditos con Emmanuel Palomares, Oka Giner, Érika Buenfil y Jorge Salinas.

Sabine Moussier

Pese a que Sabine Moussier vive un rotundo éxito como la villana de la historia, trascendió que habría renunciado pues no soportaba tantas escenas de llanto, pero que la productora le negó irse, convenciéndola de quedarse. Y luego de estas declaraciones, la actriz que quedó en silla de ruedas tras una caída, subió de peso y se divorció del padre de sus hijos, contó que enfrenta una difícil situación y es que pidió oraciones para su mamá, quien se encuentra enferma.

En entrevista con TVyNovelas, Sabine detalló que su mamá está muy grave tras ser diagnosticada con cáncer. Moussier relató en las declaraciones retomadas en redes del programa Hoy que su progenitora tendrá que ser operada en los próximos días y que debido al estado tan delicado de salud que enfrenta, ella tuvo que posponer un viaje que tenía planeado a Argentina. "Mi plan era irme de vacaciones, pero ahorita se me hace complicado porque la van a intervenir en unas semanas, entonces estaré con ella".

"Tiene cáncer en la cabeza y en la espalda, es una situación delicada, pero la afronto con fuerza, apoyando a mi mami, si yo soy fuerte es porque ella me lo enseñó y aquí estamos a su lado", dijo. La antagonista de melodramas expresó que no es la primera cirugía que su madre enfrenta, ya que ha sufrido varias operaciones en la cabeza y en la espalda: "Ha tenido otras operaciones en la cabeza y en la espalda, pero no ha pasado por quimios, gracias a Dios".

"Espero que todo salga limpio, porque Diosito es muy grande y mi mamá es muy buena, sé que estará bien. No se trata de que esto le toque a los buenos o a los malos, pero ella es una gran mujer", manifestó y añadió para la publicación que por el momento tiene esperanza de que todo se resuelva de la mejor manera: "Yo estoy tranquila, solita, estoy bien, con mis hijos, con mi mamá, con mi chamba, y con eso soy feliz", concluyó.

Fuente: Tribuna