Tras muerte de Chabelo, Verónica Castro hace inesperada confesión del actor de Televisa y su canción

Ciudad de México.- Después de la devastadora muerte del muy querido presentador y divertido comediante, Chabelo, la reconocida cantante y famosa actriz de novelas, Verónica Castro, recientemente empleó sus redes sociales para despedir al actor de Televisa y también para hacer una inesperada confesión sobre el trabajo que realizaron juntos y una de sus canciones más famosas y escuchadas.

Como se sabe, lamentablemente la mañana del pasado sábado 25 de marzo se lanzó un comunicado en el que se confirmó que Xavier López, el cual por décadas ha sido mejor conocido como Chabelo, había fallecido a los 88 años de edad, siendo su hijo mayor, Javier López Jr., el cual confesó durante una rueda de prensa para evitar especulaciones, que su deceso se debió a un choque séptico después de que fuera internado por un severo dolor abdominal.

Desde ese momento las redes sociales como Twitter se han llenado de meses y miles de mensajes de condolencias hacia sus familiares y amigos cercanos, tanto por parte de sus millones de seguidores, como varias celebridades del mundo del espectáculos, los cuales recordaron sus mejores momento al lado de este al trabajar juntos o recordando que crecieron viendo su programa más famoso, En Familia Con Chabelo.

Una de las famosas actrices que decidieron pronunciarse fue la madre de Cristian Castro, la cual tenía varios tiempo alejada de las redes sociales, retomándola solamente para lamentar la pérdida de Rebecca Jones apenas cuatro días atrás y por supuesto la de él, optando por revelar uno de los momentos pocos conocidos de la vida de ella al lado de este famoso comediante, mejor conocido como el 'Amigo de Todos Los Niños'.

En su inédito recuerdo, la exjueza de Pequeños Gigantes recordó que por mucho tiempo trabajo codo a codo con Chabelo, volviéndose no solo su colega sino que también un gran amigo, afirmando que fue de los primeros a los que les contó del hecho de que estaba en la dulce espera de su hijo con el 'Loco' Valdés, expresando la gran felicidad que sentía, pero que también vino con una mala noticia.

Esto debido a que por su embarazo ella debía de retirarse del programa y no trabajar más, dado a que no podría usar los "hot pants", que era la manera en la que se le dice a los shorts, señalando que ante esto él se mostró feliz por ella y entendió su salida, pero le pidió que de favor le permitiera el conservar el tema que contaron juntos, Si Los Niños Gobernaran El Mundo, concluyendo que sin duda esta perdida era muy dolorosa.

Después cuando pasa el tiempo y estaba esperando a Cristian, le fui a dar las gracias y hacerle partícipe de mi alegría y que ya no podía trabajar, porque no me podía poner los Hot Pants así se les decía a los Shorts y me pidió que le dejara la canción para cantarla él", expresó Verónica.