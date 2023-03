Tras ser acusado de abuso por Melissa Galindo, Mhoni Vidente hunde a Kalimba: "Se hace la víctima"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A mediados de este mes de marzo, la cantante, Melissa Galindo levantó su voz y acusó abiertamente al cantante de OV7, Kalimba, de haber abusado sexualmente de ella, cuando aún trabajaba en la disquera del cantante de Tocando Fondo. Tras ello, el ganador de ¿Quién es la máscara? No se quedó callado y arremetió en redes sociales en contra de la famosa asegurando que sus declaraciones eran falsas y resaltando que procedería legalmente por difamación.

Esto ha desatado una ola de dimes y diretes, no solo entre los artistas involucrados, sino que también algunos famosos ya se han metido en el debate, entre ellos se puede mencionar a Mariana Ochoa, compañera de Kalimba en OV7, quien incluso habló abiertamente sobre el tema en plena gira de la mencionada banda: "Son mentiras que a veces otras personas inventan. Es difícil porque son mujeres y estoy a favor de los derechos de las mujeres y he peleado por ellos, pero no se vale salir a difamar.", declaró la rubia, en favor del intérprete.

Sin embargo, las cosas terminaron por dar un giro inesperado, cuando este lunes, 27 de marzo, Mhoni Vidente utilizó el tarot para arremeter en contra de Kalimba, afirmando que ella no le cree al famoso: "(Kalimba) se hace la víctima, pero yo lo creo más a Melissa, ¿eh?, Porque Kalimba ya tiene ahí el problema... Primer lo legal y luego lo público". Luego de un rato, la pitonisa reveló que si bien, la denuncia de Melissa ha causado revuelo, la realidad es que todo quedaría ahí.

Lamentablemente, la situación va a quedar ahí, no lo veo preso, no lo veo en cuestiones de demanda, ni nada. Yo creo que él viene quitando la demanda contra Melissa, de difamación, llegan a un acuerdo y ya

Pero la vidente de origen cubano no habló solamente del futuro de Kalimba, ya que también mencionó que Melissa habría terminado afectada, aunque le recomendó que lo mejor sería tratarlo con profesionales de la salud mental: "(Melissa Galindo) tiene pe... mentales, tiene que tratarse con un psiquiatra, para no sentirse vulnerable o agredida". De esta manera, Mhoni terminó con su predicción.

De acuerdo con declaraciones recientes del abogado de Kalimba, Eliser Garcí, hasta el momento, Melissa no ha emprendido ninguna acción legal en contra del cantante de Shabadabada, sin embargo, el famoso sí está planeando lanzar su propia demanda, asegurando que cuentan con un total de 100 pruebas con las que están dispuestos a comprobar la inocencia del famoso.

Según afirmaciones del representante legal para Ventaneando, este evento sí habría afectado a Kalimba en el área laboral, ya que debido a ello le cancelaron dos conciertos y una participación en una obra de teatro de suma importancia. En el mismo show de espectáculos se mostró un clip en donde se muestra la cercana y buena relación que ambos cantantes tenían cuando supuestamente ya había trascurrido el abuso.

Fuentes: Tribuna