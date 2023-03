Tras ser uno de los cantantes más queridos, Harry Styles se convierte en la burla del mundo por esto

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Si bien, Harry Styles es uno de los cantantes más queridos y populares de la industria de la música a nivel mundial, desde que participó en One Direction, gracias a su carisma y gran talento, así como por ser considerado por muchos como uno de los pioneros en utilizar ropa sin género, faldas y vestidos para la revista Vogue, la realidad es que últimamente se ha convertido en la burla del Internet y no precisamente por lo anteriormente mencionado.

Resulta ser que, en días recientes, trascendieron fotografías de Harry Styles besándose apasionadamente con la supermodelo y actriz, Emily Rajtakowski, quien recién el pasado 2022 se divorció de su esposo, Sebastian Bear-McClard, porque presuntamente, éste le habría sido infiel en repetidas ocasiones a la estrella de filmes como I Feel Pretty y Gone Girl. A raíz de esto, la guapa celebridad ha estado saliendo con diversos hombres, ya sean de la industria o no.

Parece ser que le llegó el turno a Harry Styles, quien desde que trabajaba en One Direction confesó que su amor platónico de la farándula era precisamente Rajtakowski. Como era de esperarse, gracias al gran nivel de admiradores que el británico tiene alrededor del mundo, los videos y fotografías se viralizaron rápidamente; sin embargo, parece ser que éstas lograron desencantar a sus millones de seguidores.

Y es que, luego de ello, Styles se convirtió en tendencia en redes sociales y no precisamente por motivos positivos, ya que, parece ser ser que su desempeño bucal no dejó conformes a sus fans, quienes no dudaron en declarar cosas como: "Harry Styles siendo un mal besador ha cambiado la química de todo mi cerebro para siempre, no puedo procesar esto", "Ese es el beso más incómodo de su historia, sin ningún esfuerzo de Harry o lo que sea".

Sin embargo, no todos fueron comentarios negativos en contra del ganador del Grammy, que hubo quienes lo salieron a defender, asegurando que, quizás, se sentía incomodo en el momento del beso: "Harry Styles es un mal besador o no quiere besar a esta persona". "Su estilo besar parece más suave con personas con las que se siente más cómodo. No parece que él se sienta cómodo con ella en absoluto".

Cabe señalar que Ratajkowski no es la única que recientemente terminó una relación y es que, como algunos recordarán, el pasado 2022, Styles ocupó diversos titulares por su amorío con la directora de Don't Worry Darling, Olivia Wilde, romance que levantó polémica porque se llegó a mencionar que la actriz de Dr. House le habría sido infiel a su entonces esposo Jason Sudeiki con Harry.

Fuentes: Tribuna