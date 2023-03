VIDEO: Alejandro Fernández deja en shock al público tras hacer lo impensable en pleno concierto

Comparta este artículo

Caracas, Venezuela.- Prácticamente dos meses después de que el patriarca de la dinastía, Don Vicente Fernández, perdió la vida, su hijo, El Potrillo comenzó su gira Hecho En México, misma que comenzó en la propia República, pero que posteriormente fue trasladada a otros lugares de Sudamérica, el último destino fue en Caracas, Venezuela, donde el famoso hizo lo impensable en plena presentación.

Todo ocurrió el pasado sábado, 25 de marzo, cuando Alejandro Fernández se presentó en la inauguración del Centro de Convenciones del Hotel Tamanaco, esto con la finalidad de cerrar con la gira que le tomó prácticamente 1 año de su vida. De acuerdo con algunos informes, la presentación fue todo un éxito, ya que, alrededor de 10 mil personas se entregaron por completo a los éxitos del charro.

Alejandro Fernández comenzó con su gira hace 1 año

Alejandro no dudó en interpretar grandes temas como Tantita pena, Me dediqué a perderte, Canta Corazón y Sé que te duele, al mismo tiempo se ocupó de dedicar unas cariñosas palabras al público: "No hay mejor manera de cerrar una gira que con el cariño y los aplausos de todos los venezolanos, muchísimas gracias, Caracas", mencionó con evidente emoción el querido padre de Alex Fernández.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó minutos minutos después, cuando Alejandro hizo lo impensable y subió al escenario a uno de sus más grandes fans (en Venezuela) quien hace tiempo logró viralizarse con la ayuda de al influencer 'Manuel Conecta', cuyo nombre real es Manuel Núñez. Se trata de Alberto Ramos, un jovencito, de 16 años, quien saltó a la fama por interpretar canciones del 'Potrillo' en Puerto Ordaz.

De hecho, fue gracias al youtuber que Alberto pudo asistir al concierto el pasado sábado, donde pudo cantar con Alejandro Fernández el tema, Mátalas, lo que provocó que todos los presentes enloquecieran de euforia al ver el conocido rostro de Ramos sobre el escenario. Por su parte, el 'Potrillo' expresó: "Quiero que escuchen cómo canta este niño... Te vas a llevar la noche, hermano". Finalmente, el charro invitó a Ramos a convivir con él en su camerino, donde charlaron un poco.

Fuentes: Tribuna