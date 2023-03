VIDEO: Destapan qué le dijo Pati Chapoy a Pedro Sola tras garrafal error con la mayonesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, el mundo de la farándula se paralizó durante el pasado fin de semana por la inesperada muerte de Xavier López 'Chabelo', la realidad es que las noticias sobre otros famosos no dejaron de surgir, tal y como ocurrió el pasado domingo, 26 de marzo, cuando el canal de YouTube de Yordi Rosado compartió una entrevista que le hizo a una de las figuras más polémicas del momento, Pati Chapoy.

Como es bien sabido, el excompañero de Adal Ramones ha logrado desentrañar los secretos más grandes de las estrellas en su cibershow, tal es el caso de lo ocurrido con Luis De Llano, quien en dicho programa confesó que había mantenido una relación amorosa con Sasha Sokhol, cuando la exTimbiriche era aún una niña de 14 años, mientras él ya tenía sus buenos 36, lo que semanas después le trajo diversas criticas tanto al productor como al afamado conductor.

Un tema que es sumamente recordado en Ventaneando, es la garrafal equivocación de Pedro Sola al anunciar una mayonesa de la competencia, hecho que quedó guardado en el colectivo, no solo de la audiencia, sino de quienes ni siquiera ven el programa de espectáculos, al grado que, en la actualidad se ha convertido en un video meme que se utiliza recurrentemente en plataformas como TikTok, Facebook o en el propio YouTube.

Sin embargo, muchas personas se quedaron con la duda sobre cómo fue la reacción de la titular de Ventaneando al ver el terrible error de su compañero, cosa que, precisamente fue cuestionada por Rosado, a lo que Chapoy respondió: "Fue algo muy singular que nos pasó a todos porque deciden que tenemos que hacer menciones comerciales en vivo. No tenemos la práctica de hacerlo: Yo no tengo memoria para que se me queden cinco líneas u ocho líneas, no soy actriz".

Patricia mencionó que Pedro no entró al set sin saber lo que tenía que hacer, puesto previamente había ensayado la línea e incluso aseguró que todos estuvieron presentes durante sus prácticas, aunque esto no evitó que los nervios traicionaran a Sola en la emisión del show: "La ensayó... vimos que la ensayara... todos estábamos al pendiente de todos para que no metiéramos la pata y ¡sácatelas!, que se le va. Daniel estábamos así viéndolo y entonces yo nada más volteé con Daniel y le dije: 'si será...' y Daniel 'pues sí, pues fue'".

Pati relató que tras el incidente, Pedro Sola explotó en llanto, puesto temía que lo fueran a despedir, pero Chapoy lo habría consolado y, como ya todos sabemos, el tío Pedrito no salió del show, pero si tuvo que lidiar con una consecuencia, ya que la periodista declaró que tuvo que pagar la mención que hizo, aunque se desconoce la cifra exacta que le cobraron: "Si la cag... la limpias, no hay de otra", concluyó la famosa.

Fuentes: Tribuna