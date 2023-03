VIDEO: Fan ataca a Belinda en pleno concierto sobre el escenario; la actriz de Televisa revela lesión

Ciudad de México.- Recientemente en redes sociales comenzó a circular un VIDEO en el que se puede ver el momento en el que mientras que la reconocida cantante y famosa actriz, Belinda, se encuentra sobre el escenario, uno de sus millones de fans la ataca en medio de este concierto en Irapuato, lo cual además de darle un terrible susto a la actriz de Televisa, según ella, también le dejó una dolorosa lesión.

Como se sabe, la noche del pasado domingo 26 de marzo, la reconocida intérprete de Luz Sin Gravedad brindó un concierto en el Palenque de la Feria de Irapuato, donde miles de ciudadanos se dieron cita para verla y corear junto a ella sus más grandes éxitos y bailar al ritmo de estos, por lo que todo parecía ir verdaderamente de maravilla para la artista que la estaba pasando en grande sobre la tarima.

Pero lamentablemente de un momento a otro, las cosas se tornaron bastante aterradoras para ella, dado a que uno de los presentes logró evadir la seguridad del lugar y consiguió subirse hasta el escenario en el que se encontraba la actriz de Bienvenidos al Edén y prácticamente la tacleó ante la velocidad que llevaba al momento de llegar a su lado y abrazarla, mientras que los elementos de seguridad lo seguían tratando de alcanzarlo.

En el material audiovisual compartido en Twitter, que ya se ha vuelto completamente viral, se puede observar como este llega y se le pega de inmediato en un abrazo, el cual ella no duda en regresar y le dice con un gesto a los de seguridad que le permitan un segundo, pero estos sostienen el cuerpo y una de las manos del joven, tratando de cuidar la integridad física de la cantante en la mayor medida posible.

Pero, pese a que querían tomar el control y separarlos, este se aferró aún más a la excoach de La Voz México y en ese abrazo hasta hundió su rostro entre medio de sus pechos, algo a lo que ella parecía estar un tanto asustada, pero siguió brindándole unas palabras, que se desconocen cuales fueron, y trataba de mediar la situación para que no fuera herido por los elementos que estaban tratando de separarlos con prisa.

Ante esto, un par de horas después la cantante se pronunció en su cuenta de Instagram y señaló que el fan logró sacarle un terrible susto, pero que además de ello la había lastimado cuando la abrazo, pues casi logra tumbarla y ahora tiene un fuerte dolor en su espalda, junto a un par de caritas tristes, hecho que ha preocupado a sus fans y en redes sociales le han enviado su apoyo y han juzgado al joven por sus acciones.

En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve, me duele mucho la espalda", escribió Belinda.