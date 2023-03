Adiós 'Hoy': Tras perder exclusividad y un divorcio, actor deja las novelas y desenmascara a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de las telenovelas, quien trabajó para Televisa durante más de 10 años hasta que fue vetado, sorprendió a todos sus seguidores debido a que desenmascaró a los ejecutivos de San Ángel y ventiló la oscura razón por la que le quitaron su contrato de exclusividad. Se trata del querido Poncho Herrera, quien desde 2014 no realiza ninguna producción en esta televisora.

El artista originario de la CDMX llegó a la empresa de los Azcárraga en el año 2002 haciendo participaciones especiales en el desaparecido programa Mujer, casos de la vida real y luego siendo uno de los actores principales del melodrama juvenil Clase 406. Posteriormente se unió al elenco de Rebelde donde compartió créditos con los famosos Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Sin duda alguna este fue uno de sus proyectos más exitosos, sin embargo, en la actualidad ya no quiere saber nada de RBD y es que se resistió a ser parte de la gira internacional que harán sus compañeros este 2022. La última vez que Alfonso realizó un proyecto en Televisa fue desde el año 2011 cuando actuó en la serie El encanto del águila de Canal 5. En una reciente entrevista, el actor contó por fin porqué se alejó de esta televisora.

El intérprete de 'Miguel Arango' en Rebelde declaró en exclusiva al diario español El País que él no renunció a Televisa y explicó que en realidad lo despidieron por aceptar ser parte de la película La Dictadura Perfecta: "Me corrieron de Televisa. Me dijeron 'Si haces esa película no vas a poder estar en esta empresa' por dos razones, tenía una exclusividad, un dinero fijo mensual con ellos y, por otro, querían que yo hiciera una novela de cura sexy", contó.

Como se sabe en esta cinta de sátira política se insinúa que la televisora influyó en que Enrique Peña Nieto consiguiera la presidencia de México. Aunque a Herrera le costó quedarse sin contrato de exclusividad, por el cual recibía una jugosa cantidad mensual, no está arrepentido de haber hecho La Dictadura Perfecta porque esta le cambió la vida: "Luis Estrada se la jugó por mí en algún momento. A mí, Luis me cambió la vida y me cambió la carrera", dijo.

Poncho, quien estuvo casado con la periodista Diana Vázquez de 2016 hasta 2021 que anunciaron su divorcio, finalmente también arremetió en contra de Televisa debido a que considera que abusaron de él y de todo el elenco de Rebelde con sueldos sumamente injustos: "La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18 mil pesos por aquello".

