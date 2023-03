"Amiga, date cuenta": Sacan del clóset a Carlos Rivera tras anunciar embarazo de Cynthia Rodríguez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras sorprender a sus seguidores y a otros colegas del medio artístico por anunciar que se convertirá en padre por primera vez junto a Cynthia Rodríguez, algunos usuarios sacan del clóset al cantante Carlos Rivera. Pese a que el exacadémico ha sido claro sobre lo enamorado y feliz que es junto a la exconductora de Venga la Alegría luego de casarse en secreto el año pasado, algunos internautas insisten en que estaría escondiendo su orientación sexual.

Este martes 8 de marzo, Carlos y Cynthia dejaron en shock a sus millones de seguidores y amigos del medio artístico al confirmar que están esperando a su primer hijo, a quien llamarán León. "La Luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León", escribieron el intérprete y la presentadora junto a una conmovedora imagen de un peluche de león, una cobija y unos zapatitos azules.

Y aunque Cynthia Rodríguez confirmó en el programa matutino Venga la Alegría (al que renunció argumentando que quería perseguir planes personales como formar una familia) que en junio del 2022 se casó en secreto con Carlos luego de seis años de noviazgo, el cual mantuvieron casi en secreto, han cuestionado que su boda haya sido real. Ya que no acudían a eventos públicos juntos, no publicaban fotografías en redes sociales y en general no daban detalles de su romance, es que surgieron rumores de que Carlos sería homosexual.

El cantante ha hecho caso omiso a las críticas y se ha mantenido disfrutando de su relación con la originaria de Coahuila, afirmando que está profundamente enamorado de ella, pues justo después de que confirmaran que se casaron, empezaron a abrirse más sobre su relación. Y es que han contado que mantuvieron bajo hermetismo su noviazgo debido a las críticas y rumores que surgen en el medio, por lo que señalan que priorizaron proteger su historia de amor y no compartir nada.

Pese a que cientos de famosos y fanáticos expresaron sus buenos deseos por la noticia y les enviaron felicitaciones, otros internautas no han quedado convencidos con el romance, por lo que de nueva cuenta han cuestionado que la relación sea real en una publicación del usuario de Twitter @CarLon_2020. Con comentarios como "amiga, date cuenta", "siento que es como Juan Gabriel que también tuvo hijos siendo gay", "yo pensaba que bateaba para el otro lado" y "la nueva Rebecca de Alba" es que de nueva cuenta cuestionan si realmente su amor es real, aunque ellos hayan desmentido completamente que esta sea la realidad.

