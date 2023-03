¿De TV Azteca a la cárcel? Tras orden de arresto, dan fuerte noticia a Chapoy y todo 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que trascendiera que se había ordenado arrestar a Pati Chapoy y varios conductores de Ventaneando luego de que los denunciaran por presunta discriminación, ellos interpusieron un amparo, sin embargo ahora les dan una importante noticia sobre lo sucedido. Y es que reportan que una juez federal otorgó la suspensión definitiva contra esta orden de aprehensión que se les notificó el pasado 20 de marzo.

De acuerdo con la información, esta acción impide que se ejecute una orden de arresto por 36 horas como medida de apremio por un caso de discriminación que se sigue en su contra. Asimismo, trascendió que la medida cautelar también protege al conductor Ricardo Manjarrez Anaya, quien forma parte del equipo del programa de espectáculos de TV Azteca. Además, la jueza concedió una suspensión provisional al presentador Pedro Sola para que tampoco pueda ser detenido.

De esta manera, Rosa María Cervantes Mejía, jueza Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió la suspensión que congela de manera indefinida la orden de arresto contra estas tres personas, hasta en tanto se resuelve el juicio de amparo que promovieron: "Se concede la suspensión definitiva que solicita (Pati Chapoy) contra los actos, autoridades, y por los motivos señalados", se lee en el documento.

En días pasados, la controversial periodista habló sobre el problema legal que enfrentan y enfatizó que solamente a través de su emisión de espectáculos ofrecerían información fidedigna sobre el tema: "Vamos a dar a conocer nuestra respuesta como grupo de 'Ventaneando' y como programa de televisión a todos los infundios que el viernes pasado fuimos objeto. Usted quiere saber qué pasó, somos el único medio autorizado para decírselo a ustedes", dijo Chapoy.

Por su parte, Daniel Bisogno informó que no podían dar detalles de lo que esta sucediendo, pero aclaró que no se trata de un delito, si no de una restricción sobre una nota que presentaron en el programa: "Se ha especulado sobre nuestra situación jurídica, pero al tratarse de un procedimiento en trámite no podemos proporcionar detalles sobre la injusticia a la que estamos siendo sometidos", señaló.

Finalmente, Pati refirió: "más adelante (...) vamos a dar cuenta de qué fue lo que ocurrió... fue una nota que publicó Ventaneando, poniendo las dos partes, porque somos un medio de investigación periodística y en el momento que surge una noticia, nota o entrevista tenemos la obligación de poner la parte denunciante y denunciada, eso fue lo que le molestó a cierta persona que en este momento no puedo dar su nombre".

Fuente: Tribuna