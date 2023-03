Esto hace Leslie López, hija no reconocida de 'Chabelo' que reclamaría herencia del actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la tan triste muerte del querido y muy famoso presentador, Chabelo, han salido a la luz muchos de sus escándalos, entre ellos que tiene una hija no reconocida, por lo que hace un par de horas que comenzó a circular información al respecto, como que su nombre es Leslie López, y que es lo que hace para vivir, además si es que podría reclamar la herencia del afamado actor de Televisa.

La mañana del pasado sábado 25 de marzo se informó que lamentablemente Xavier López, el hombre que por décadas dio vida al tan querido 'Amigo de Todos los Niños', perdió la vida a sus 88 años de edad, siendo el hijo mayor de este, Javier López Jr., el encargo de informar que las causas de este tan inesperado y devastador suceso fue debido a un choque séptico que le descubrieron tras ser hospitalizado ese mismo día en la madrugada por un agudo dolor abdominal.

Ante este hecho millones de sus seguidores y cientos de sus colegas del mundo del espectáculo se pronunciaron devastados por la tan inesperada noticia, dejando mensajes de con condolencias y recordando los mejores momentos del presentador del programa familiar más famoso de la televisión mexicana, En Familia Con Chabelo, que aún hoy en día suele ponerlo en tendencia cada domingo por el cariño que sigue generando.

Chabelo tendría una hija no reconocida. Internet

Pero no todo fue color de rosa en medio del luto por el tan querido Chabelo, pues diferentes medios recordaron los escándalos en las que este se vio involucrado a lo largo de sus más de 50 años en la televisión, como el hecho de que habría tenido una hija no reconocida, incluso se mencionó que él no toleraba a Pati Chapoy desde el momento en que ella expuso la historia y hasta entrevistó a la madre de la supuesta descendencia oculta.

Y ahora, a pocos días de su deceso, se realizó una breve investigación y el famoso presentador de Sale el Sol y polémico columnista del Heraldo de México, Álex Kaffie, compartió que la mujer actualmente tendría 32 años, que vive en la República Mexicana y que se dedica a la dirección de imagen y comunicación corporativa en una compañía de aeronáutica, mencionando que estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad La Salle.

Ante este hecho, señaló que hay una prueba de ADN que deja comprobado que es hija del querido presentador, pero que por el momento la mujer no ha presentado algún interés en acercarse para pedir una parte de la herencias, ni para hablar sobre la muerte de su padre, aunque mucho se ha dicho que ella podría llegar a presentarse una vez que vaya a leerse el testamento o que podría pedir algo si es que no aparece dentro de este.

Sí, Leslie López la señorita que, en 2008, cuando tenía 18 años, apareció en la escena pública reclamándole a Xavier López 'Chabelo' que la reconociera como hija –y que una prueba de ADN confirmó el parentesco– es alta ejecutiva de una empresa de aviación. Tras graduarse en la CDMX como licenciada en Ciencias de la Comunicación, por la Universidad La Salle, Leslie López Pérez se mudó a Querétaro. Actualmente tiene 32 años y hasta el momento no se ha pronunciado acerca de la muerte de su papá", expresó.

Chabelo hija. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui