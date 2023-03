FOTOS: ¿Ya no habrá boda? Becky G aparece en los premios iHeart Radio sin anillo de compromiso

Los Ángeles, Estados Unidos.- La noche del pasado lunes 27 de marzo, se llevó a cabo la ceremonia en torno a los iHeart Radio Music Awards 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, recinto donde artistas de todos los géneros se dieron cita para recibir un reconocimiento a sus carreras y sobre todo a la popularidad que han mostrado en esta plataforma de música en streaming, por lo que una de las esperadas fue a cantante Becky G quien actualmente atraviesa por una polémica que quizá la lleve a cancelar sus planes de llegar al altar.

Fue justo antes de la premiación cuando el futbolista Sebastian Lletget con quien la intérprete recién se comprometió, el que dio una noticia impactante y es que, tras rumores de infidelidad, éste salió a confirmar los hechos a través de la red social Instagram dejando 'con el ojo cuadrado' a la audiencia ya que el principal motivo por el cual había confirmado los hechos es que presuntamente lo estaban extorsionando.

"Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces", dijo el futbolista.