¿Lo saca del clóset? Pati Chapoy filtra íntimo secreto de Bisogno y confirma despido de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La entrevista que dio Pati Chapoy a Yordi Rosado para su canal de YouTube sigue dando de qué hablar y es que la experimentada periodista abrió su corazón como nunca antes e hicimos íntimas confesiones que dejaron sin palabras a todo el público de TV Azteca. La longeva conductora dejó sin palabras a todos los televidentes al ventilar un íntimo secreto de la vida de Daniel Bisogno y admitir que ya había sido despedido de la televisora del Ajusco.

Sí, la líder del programa Ventaneando admitió ante las cámaras de La entrevista con Yordi que diversos ejecutivos de Televisión Azteca le han pedido la 'cabeza' de 'El Muñe' y admitió que ha sido ella quien lo ha salvado de acabar en la calle. El también actor ingresó al equipo de Ventaneando desde 1997 y siempre ha sido uno de los integrantes más polémicos de la emisión debido a sus ácidos comentarios y su supuesta homosexualidad, que él jamás ha confirmado.

Pati recordó que el productor argentino Roberto Romagnoli pidió el despido de Daniel pero ella defendió a su colaborador a capa y espada y no permitió que lo sacaran del elenco: "La cabeza que me pidieron fue la Daniel". Según explicó la periodista, Roberto fue nombrado como director de entretenimiento y producción de Azteca 13 en octubre de 2010 y en cuanto este tomó su puesto pidió que Bisogno dejara Ventaneando:

Hola, buenas tardes, soy el nuevo director, quiero que corras a Daniel".

Chapoy también recordó otra reciente situación en la que Dani casi fue despedido y en esta ocasión quien pidió la 'cabeza' de 'El Muñe' fue Alberto Ciurana (qepd), con quien ella nunca tuvo buena relación: "Me puse como leona, le dije 'de ninguna forma', me fui directo a la oficina de Ricardo, le dije 'está pasando esto, y no estoy de acuerdo'... obviamente, se bajaron los sumos". Aunque no mencionó nombres, la conductora estaba hablando de cuando Bisogno insultó fuertemente a Javier Ceriani llamándolo "cara de bruja mal cogi..." en plena transmisión en vivo.

La conductora de 73 años señaló que para salvar el pellejo de su colaborador tuvo que ir hasta la oficina de Ricardo Salinas Pliego y como se recordará, Daniel solo recibió un castigo de irse a descansar a su casa sin goce de sueldo por un par de semanas. Pero eso no fue todo pues Pati siguió sacando a la luz los trapitos al sol de todo el elenco de Ventaneando y ventiló un fuerte secreto de 'El Muñeco'.

La presentadora mexicana, quien inició su carrera periodística en la competencia Televisa, exhibió públicamente que Daniel sufre ansiedad y que está tomando terapia psicológica para mejorar: "Afortunadamente, ya se está psicoanalizando", reveló dejando en shock. La líder de los espectáculos en México explicó que Bisogno tiene una mala costumbre de estar comiendo mientras el programa está al aire pero ya tomó cartas en el asunto. Cabe resaltar que hasta el momento el propio conductor no ha hecho ninguna declaración al respecto sobre su salud mental.

Fuente: Tribuna