Luto en el regional mexicano: Reportan muerte de querida cantante; su hija da impactante mensaje

Ciudad de México.- De nueva cuenta en las redes sociales se llevaron un gran susto, pues se dijo que el luto envolvió al regional mexicano, dado a que recientemente se reportó la muerte de la querida y famosa cantante, Lucha Villa, tras lo que su hija, María José Rengifo, decidió salir a dar la cara y hablar respecto a este supuesto deceso, dando un impactante mensaje al público en general y fans de su madre.

Villa siendo tan solo una joven comenzó su carrera justo en el año de 1960, siendo su belleza la que la llevó al mundo del modelaje y después se integró a las Dianas de Dillon, agrupación promovida por el empresario argentino Luis G Dillon, para que trabajaran como modelos y bailarinas, el cual también la lanzó al regional mexicano, pues este decidió probar suerte en dicha área con una voz masculina y femenina, iniciando así una larga carrera de casi 40 años llenos de éxitos.

Pero, lamentablemente en el año de 1997 esta tuvo que retirarse debido a complicaciones de salud, por lo que no se ha sabido nada de ella más allá de unas cuentas cosas, hasta este martes 28 de marzo, cuando se difundió el mensaje de su hija respecto a que estaba viva, pues el pasado lunes 27 de marzo varios medios y en redes sociales señalaron que esta había perdido la vida por complicaciones de la misma enfermedad por la que se retiro.

La joven en el comunicado saludó principalmente a todos sus seguidores y a los fans que aún tiene su madre, pues sus canciones siguen siendo todo un éxito, expresando que solamente pasaba para estar "desmintiendo la noticia que está circulando acerca de mi mamá, nuestra grandota. Es mentira, ella está con nosotros y bien, gracias a Dios", siendo contundente al señalar que no deberían de creer en esta información.

De igual forma, un tanto molesta afirmó que esto solamente fue creado por "Gente sin escrúpulos y aparentemente sin nada bueno qué hacer, periodistas y personas que ni siquiera se toman la molestia de asegurarse con seriedad, como siempre", dejando muy en claro que su madre estaba dentro de todo lo que cabe bien y si no eran los familiares directos los que no hablen del tema este no puede ser tomado como verdad.

Cabe mencionar que actualmente la reconocida cantante de Con Tambora cuenta con 86 años de edad y está retirada debido al daño cerebral sufrido por encefalopatía anoxoisquémica, la cual tuvo a causa de unas complicaciones con una cirugía estética que se realizó, motivo por el que hoy en día radica en un rancho de San Luis Potosí cuidada por sus hijas, ante sus dificultades motrices, de lenguaje y memoria, que son las secuelas del ataque neurológico.

