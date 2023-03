"No está lista para un caballero": Actor de Televisa rompería con Candela por "no respetar" su romance

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y polémico cantante, Luis 'El Potro' Caballero, en una reciente entrevista dejó en shock a sus millones de fans, debido a que declaró que él habría terminado su romance con la exintegrante del reality del programa Hoy y actriz de novelas, Candela Márquez, por el hecho de que ella "no respeta" su relación y que "no está lista para un caballero como yo en su vida", dando a entender que habría un tercero de por medio.

Como se sabe, Caballero y Márquez comenzaron a verse de una forma sentimental una vez que se conocieron dentro de Las Estrellas Bailan en Hoy, cuando en el boomerang les tocó bailar juntos, surgiendo así la chispa casi de forma inmediata, hecho que se notó bastante cuando se presentaron en la pista de baile desde el primer momento y el jurado le señaló que pareciera que podría nacer algo entre ellos con este hecho.

Y aunque el exintegrante de Acapulco Shore o la famosa cantante en ningún momento hablaron sobre este romance, en TV Notas los captaron juntos poco días después muy acaramelados, dándose besos en los labios y abrazos, sin embargo, el amor se habría acabado antes de verdaderamente comenzar, pues ahora, este martes 28 de marzo el polémico deportista señaló que "Ya se colgaron los guantes del amor. Estoy felizmente soltero y dedicado a mis proyectos".

En la entrevista que brindó a la revista de espectáculos antes mencionada, el exintegrante de Guerreros 2020 mencionó que toda la situación romántica y la ruptura con Candela "fue bastante rápido, comenzó desde que estábamos en Las Estrellas Bailan en Hoy, pero después todo se acabó", afirmando que en realidad a él no le deberían de preguntar el por qué rompieron, pues "no tengo idea de por qué terminó todo", pidiendo que mejor entrevisten a la actriz.

Ante esto, señaló que el considera que estaba muy bien y sentía que había buena química pues declaró que "se fue dando poco a poco, la convivencia nos ayudó mucho, había una atracción muy fuerte entre los dos, es una mujer muy guapa, pero creo que ella tiene otras prioridades en su vida: no tener una relación formal, ni respetar una relación", y aunque no mencionó nada de una infidelidad, expresó que "yo intenté hacer las cosas bien, pero estoy seguro de que las cosas suceden por algo".

Finalmente, el exparticipante de Inseparables mencionó que considera que Márquez es una "bomba de sensualidad, es una mujer muy atractiva, todo me gustaba de ella", pero que para su gusto considera que tiene una "falta compromiso en una relación, eso sí te lo puedo decir", concluyendo con que no le rompió el corazón y hoy por hoy no le interesa saber nada respecto a ella, pues era clara que no estaba "preparada para tener en su vida a un caballero como yo".

No, no me rompió el corazón; no te voy a negar que sí estaba muy contento y con ganas de que pasara algo más, porque en verdad me gustaba demasiado, pero creo que ella no está preparada para tener en su vida a un caballero como yo. Ya no hay nada de qué hablar, lo único que puedo decirte es que le deseo lo mejor en su vida y nada más. La neta, lo que ella haga o deje de hacer, a mí no me quita el sueño", concluyó.