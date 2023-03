"Payaso misógino": Belinda estalla contra fan; la exactriz de Televisa se defiende de ataques

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y famosa actriz, Belinda, recientemente empleó sus redes sociales para defenderse de ataques de sus seguidores, incluso esta no pudo contener y estalló furiosa en contra de uno de sus fans que se burló de la reciente situación que pasó sobre el escenario en su concierto más reciente, por lo que la exactriz de Televisa no tuvo pelos en la lengua al llamarlo "payaso misógino".

Como se sabe, la noche del pasado domingo 26 de marzo, la reconocida intérprete de Luz Sin Gravedad brindó un concierto en el Palenque de la Feria de Irapuato, donde miles de ciudadanos se dieron cita para verla, pero a uno de estos no le pareció suficiente y se logró escapar de la seguridad para subirse al escenario, en donde sin pensarlo se lanzó contra la cantante y por poco la hace caer al suelo, además de que la apretaba con fuerza mientras trataban de separarlos.

Pero, poco después de la difusión de este video, la cantante se pronunció en su cuenta de Instagram y señaló que el fan logró sacarle un terrible susto, pero que además de ello la había lastimado cuando la abrazo, pues al casi hacer que cayeran de espalda al suelo, ahora tiene un fuerte dolor en su espalda: "En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve, me duele mucho la espalda".

Pero no todo fue apoyo para la actriz de Bienvenidos Al Edén, dado a que uno de los internautas se mostró bastante molesto con lo dicho por la 'Princesa del Pop' y expresó que "ojalá la hubiera tumbado el fan para que de verás le lastimara la espalda", señalando que no entendía porque iban a ver a personas que se crecían con la fama, señalando que si eran así era por "la culpa de los fans por apoyar este tipo de gente".

Ante este hecho, la expareja de Christian Nodal no se quiso quedar callada y salió para defenderse, pidiendo a sus seguidores que "Vean el video y saquen sus conclusiones", agregando que para ella lo que dijo el hombre eran los "comentarios más misóginos, por eso la sociedad está cómo está, por personas cómo usted que no tiene ningún respeto por las mujeres", expresando que debería de haber mayor empatía.

Aunque eso no fue todo, pues mencionó que el que diga "Ojalá te hubiera tumbado" es un ejemplo de lo mal que está el mundo expresando irónicamente que era "bonito ejemplo que da a la gente, fomentando la violencia", destacando que antes de salir y criticar debería de "Primero aprenda a escribir, a usar los signos de puntuación y a usar el raciocinio para no quedar como un payaso misógino. Tómelo de la mejor manera, le va a servir de mucho en su trabajo".

