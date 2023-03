Televisa, en shock: Desconsolado, Eugenio Derbez sufre dolorosa muerte en México y se viste de luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor y comediante Eugenio Derbez se viste de luto y confirma dolorosa noticia luego de volver a México. Y es que el esposo de Alessandra Rosaldo, con quien cumplió 17 años de feliz relación esta semana, abrió su corazón y se dijo desconsolado por el duro momento que está pasando, pues acaba de sufrir una triste muerte que no solo lo paralizó a él, sino también a todo el mundo artístico.

Luego de que este pasado 25 de marzo se anunciara que había fallecido el actor y conductor Xavier López 'Chabelo', el mundo entero ha llorado su partida, sobre todo la audiencia que lo veía todos los domingos en el popular programa En familia con Chabelo, transmitido por Televisa. Y es que el pueblo mexicano creció con sus inolvidables juegos y dinámicas, por lo que algunos famosos excompañeros del llamado 'Amigo de todos los niños' acudieron a su velorio.

'Chabelo' falleció este 25 de marzo

A pesar de que muchos artistas accedieron a charlar con la prensa a las afueras de la funeraria, el que más provocó conmoción fue Eugenio Derbez, quien casi atropella a los reporteros al salir del lugar sin querer brindar declaraciones sobre el lamentable deceso de 'Chabelo'. Ante las dudas que suscitó su reacción con los periodistas, fue el mismo Eugenio, quien relató al periodista Javier Poza el motivo por el que no quiso atender a sus colegas tras despedirse del reconocido conductor.

"Pues sí, fíjate que sí hice todo lo posible por estar en el funeral, fue muy complicado, pero llegué barriendo, pero para mí era muy importante estar con la familia, y tratar de llegar, aunque sea un ratito para estar con ellos y pues estar con 'Chabelo' que para mí fue una figura muy importante", señaló. Posteriormente, Derbez confirmó que sí acudió al lugar donde la familia del famoso presentador de televisión se despidió de sus restos.

Llenando de elogios al presentador, comentó que aprendió mucho de él y lo considera el padre de su carrera: "Fue mi maestro, una de las personas al que más le aprendí en mi carrera, hasta la fecha me marcó con muchas lecciones que aprendí de él, y para mí fue casi casi como un padre en lo que fue mi carrera, no sabes cómo me guió y cómo me orientó, y es por eso que hice todo lo posible por llegar y sí estuve ahí un rato con ellos, efectivamente", comentó.

Finalmente, el también productor reveló la razón por la que no se detuvo a platicar con los medios de comunicación que cubrieron el último adiós del ídolo mexicano: "La verdad es que no quise dar ninguna declaración porque no me sentía con el ánimo, no era el momento, fui realmente a lo que iba, a estar con él y con la familia, no ha dar declaraciones ni nada por el estilo, no me sentía con el ánimo, no me sentía... sentía que no era el momento, pero sí, ahí estuve", concluyó, expresando su profunda tristeza.

Fuente: Tribuna