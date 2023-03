Tras divorcio y sin exclusividad en Televisa, exactriz de TV Azteca vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien trabajó para TV Azteca durante 9 años y que no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa, dará un fuerte golpe al rating del programa Venga la Alegría debido a que este martes 28 de marzo estará de invitada en el foro de Hoy. Se trata de la también cantante Lisset, quien llegará al matutino más famoso de México como invitada especial.

La oriunda de Guadalajara, Jalisco, arrancó su carrera artística trabajando para la televisora del Ajusco y fue conocida por participar en exitosos melodramas como Catalina y Sebastián, Soñarás, Montecristo y Amor en Custodia, donde dio vida a una entrañable villana. Además formó parte de la Cuarta Generación de La Academia siendo jueza del exitoso reality al lado de su padre Willy Gutiérrez (qepd).

Desde el año 2010 Lisset se unió a la televisora de San Ángel actuando en el melodrama Para volver a amar y luego fue invitada a participar en otros como Lo que la vida me robó (2013-2014), Enamorándome de Ramón (2017), Médicos, línea de vida (2019-2020) y más recientemente en Mi Fortuna es Amarte. Sin embargo, la guapísima mujer tapatía no cuenta con contrato de exclusividad y por ello también ha podido estar alternando con la competencia.

A inicios del pasado 2022 la reconocida intérprete de 49 años se unió a las filas de Imagen TV como la nueva conductora del programa Sale el Sol, sin embargo, hace 3 meses se despidió de la emisión entre lágrimas: "Los ciclos empiezan y terminan, y la verdad es que me voy muy agradecida. A partir del 2 de enero no estaré más aquí, toca volar a otros rumbos, otros lares, pero me voy tan feliz", expresó entre lágrimas.

Además de haber estado en Sale el Sol, Lisset también ha dado varias entrevistas exclusivas a Venga la Alegría pero la mañana de este martes 28 de marzo les dará un fuerte golpe pues llegará al foro de la competencia Hoy. Sí, la famosa tapatía estará de invitada especial en el foro 16 de Televisa San Ángel debido a que se encuentra promocionando su participación en la obra musical Mamma Mia!.

Lisset, quien fuera esposa del actor español Lisardo a quien señaló durante la pandemia de no aportar nada a la economía de su hija, estará en el matutino del Canal de Las Estrellas para dar una muestra de todo lo que se vive en esta puesta en escena y no aparecerá sola pues la estará acompañando su colega Alex de la Madrid.

