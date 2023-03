Tras polémico comentario, arremeten contra la hermana de Kate del Castillo: "Cree que somos pen..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 22 de marzo, la hermana de Kate del Castillo entró al ojo del huracán, luego de hacer un polémico comentario sobre la muerte de cierta actriz de telenovelas. Si bien, en aquel momento, más de una persona mostró su descontento, la realidad es que el tema ya había pasado; sin embargo, la también conductora volvió a sacudir las aguas, lo que provocó la fuera de esta escritora.

Como algunos recordarán, la primera en dar la noticia sobre el fallecimiento de Rebecca Jones fue la hija de Erick del Castillo, Verónica, quien al mismo tiempo fue duramente criticada por sus seguidores, así como por Gustavo Adolfo Infante y la escritora y periodista Claudia Icaza por el tono de su mensaje, el cual parecía que, en realidad, estaba promocionando su tratamiento alternativo contra el cáncer.

"Amiga linda, desde diciembre 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital. Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste. Te adoro y nunca olvidaré el Reiki que te di hace años donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma", mencionó la conductora en su cuenta oficial de Instagram.

Claudia Icaza se va contra Verónica del Castillo

Esto provocó que Claudia Icaza se le fuera a la yugular con el siguiente comentario: "Mal gusto, imprudente, poco ética y bocona como pocas, ¡Qué manera de tratar de figurar haciendo el peor desfiguro! Verónica del Castillo pudo haberse evitado tal despropósito al despedirse públicamente de Rebecca Jones". Como se mencionó al inicio de esta nota, Del Castillo agitó las aguas a través de las cámaras de De Primera Mano, donde fue cuestionada sobre lo que pensaba por los mensajes de desaprobación que recibió tras su mensaje, a lo que la famosa respondió:

Es una carta que así me quise despedir yo y que cada quien opine lo que sea. Si fuera un comercial, verías una referencia de un doctor, un teléfono, una marca. Yo no vendo lo que Rebecca me pidió. Yo no vendo lo que Rebecca me pidió, eran unos sueros de muchas cosas. Yo no vendo eso, yo ayudo a la gente

Esto generó una respuesta de enojo por parte de Icaza, quien a través de su cuenta de Twitter volvió a despotricar en contra de Del Castillo: "Verónica del Castillo cree que somos pen.... No le creo, no le creo, no le creo. Ella y su carta dirigida a Rebecca Jones. Su hermana y la carta que le envío al 'Chapo', ¡Qué Oso! Pobre Eric del Castillo, ¿qué hizo mal? Y la muy cínica aprovecha la ocasión de 'aclarar' para seguir promoviendo sus 'bondades'".

Claudia Icaza se le va con todo a Verónica del Castillo

A su vez, los seguidores de Icaza congeniaron con ella como se puede leer en el siguiente comentario: "Todo mundo se dio cuenta de su infomercial de quinta. Si con cualquier persona es bajo, con una persona que jamás dio esos datos de su enfermedad lo es más, pero el sentido común, es el menos común en esas hermanas", por otro lado hubo quienes defendieron a Eric del Castillo, argumentando que estaba de más mencionarlo, tomando en cuenta que sus hijas ya son adultas.

Fuentes: Tribuna