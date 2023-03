Tras polémico mensaje por la muerte de Rebecca Jones, conductora se defiende: "Así me quise despedir"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 22 de mayo, la querida actriz, Rebecca Jones perdió la vida tras luchar por largo tiempo contra el cáncer de ovario 3B. Si bien, este hecho vistió de luto a la farándula hubo algunos detalles que no fueron del agrado del público y este fue el polémico mensaje que la conductora de televisión, Verónica del Castillo envió para anunciar el fallecimiento de la histrionista, así como la controversial fotografía que Ari Telch publicó, en la que la celebridad posaba en una posición íntima.

Esto provocó que tanto personas del medio, como usuarios de Internet, destrozaran a ambas celebridades. A una semana de estos acontecimientos, Verónica Del Castillo habló del tema en una entrevista para el medio De Primera Mano, donde en primer lugar abordó el tema de Ari, quien publicó una fotografía que fue captada cuando Rebecca Jones y él participaron en la telenovela Imperio de Cristal.

Es que no veo ningún problema. Está divina esa foto, es de hace mucho... Qué belleza, así la quiero recordar, así la recuerdo yo, en su mejor momento.

Fotografía de Ari Telch y Rebecca Jones que causó controversia

Posteriormente, Verónica habló sobre la gran polémica que desató su mensaje de despedida para Rebecca Jones, el cual podrás leer a continuación: "Amiga linda, desde diciembre 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital. Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B.".

"Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste. Te adoro y nunca olvidaré el Reiki que te di hace años donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma", declaró Verónica. Esto fue tomado por personas como Gustavo Adolfo Infante y Claudia Icaza como que daba exceso de información y que en realidad se trataba de una autopromoción.

Sin embargo, la hermana de Kate del Castillo se defendió argumentando: "Es una carta que así me quise despedir yo y que cada quien opine lo que sea. Si fuera un comercial, verías una referencia de un doctor, un teléfono, una marca. Yo no vendo lo que Rebecca me pidió. Yo no vendo lo que Rebecca me pidió, eran unos sueros de muchas cosas. Yo no vendo eso, yo ayudo a la gente".

Por otro lado, hace unos días, Ari Telch compartió un comunicado en donde reveló por qué razón había decidido publicar la polémica imagen de Imperio de Cristal: La fotografía es un homenaje, corresponde a dos personajes de ficción, fingir, falso, no son Rebecca y Ari, son 'Sofía' y 'Julio Lombardo'. Yo elijo celebrar la vida de Rebecca, así quiero recordarla, plena, contenta, joven, ejerciendo este oficio que ella tanto amaba, y que ejercía de forma sobresaliente", concluyó el famoso.

