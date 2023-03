Tras retiro de novelas y unirse a 'Hoy', actriz deja Televisa y debuta en 'Ventaneando' con Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien hace 28 años abandonó la actuación y que en días pasados estuvo en el foro del programa Hoy, dio un fuerte golpe al rating de Televisa debido a que ayer lunes visitó por primera vez las instalaciones de TV Azteca como invitada especial de Ventaneando. Se trata de la cantante Yuri, quien se unió a Pati Chapoy llegando a su emisión para platicar en exclusiva sobre su carrera y vida personal.

Además de su carrera musical, la originaria de Veracruz se dio a conocer gracias a la televisora de San Ángel donde comenzó siendo edecán del programa En familia con Chabelo y luego apareciendo en entrañables melodramas como Colorina, Verónica y Volver a empezar. Sin embargo, actualmente la 'Güera' dejó las novelas debido a que su esposo Rodrigo Espinoza no le agradaba verla besándose con otros hombres.

Así lo contó la propia cantante en una vieja entrevista: "Hice un pacto con mi esposo y por eso yo creo que hemos durado tanto 26 años: era de que yo no volvería a hacer una telenovela en estelar, porque en el estelar lógicamente siempre te piden besos". Sin embargo, Yuri se mantuvo activa en el Canal de Las Estrellas apareciendo en realitys como La Voz México y ¿Quién es la máscara? y visitando el matutino Hoy frecuentemente. De hecho la semana pasada estuvo con Galilea Montijo y Andrea Legarreta platicando de su gira Euforia.

Yuri en 'Hoy'

Sin embargo, la tarde de ayer lunes 28 de marzo Yuri traicionó a los ejecutivos de Televisa y les dio un fuerte golpe al visitar por primera vez el foro de Ventaneando para compartir con Pati, Pedro Sola, Mónica Castañeda y Daniel Bisogno, quien meses atrás se le había ido encima por sus comentarios homofóbicos: "Ustedes son un súper programa que nos ayudan muchísimo a que la gente se entere de las cosas verdaderas, de las cosas buenas, de las cosas difíciles y de nuestra carrera que es lo más importante", dijo la intérprete y además se declaró fan número uno del programa.

La veracruzana de 59 años además explicó cuáles son sus secretos para tener una voz intacta pese a que ya tiene casi cinco décadas cantando: "Todavía conservo mi voz intacta, aparte de que me cuido, no fumo, no me asoleo cuando voy a hacer shows, porque el sol te inflama tus cuerdas vocales y te enronquece, no troto, no cuchí cuchí, tampoco antes del show. No puedo echar brinco antes del show, porque soy gritona", expresó.

Finalmente la intérprete de canciones como Detrás de mi ventana relató que ya se encuentra preparando su bioserie, la cual sería producida por Televisa, y adelantó que tocará temas muy difíciles de su vida: "Va a ser muy fuerte, hablé de todo, hasta de las cosas que ustedes no saben... es bastante fuerte, bastante difícil, hay momentos muy tristes y hay momentos Pati que, a lo mejor a mi mamá, no la van a querer mucho, porque ella fue fuerte conmigo".

