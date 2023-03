Tras salir del clóset, famosa actriz de Televisa confirma romance con cantante y así la presume

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber salido del clóset y hablar abiertamente, sin tapujos, sobre sus preferencias, la reconocida actriz de Televisa y talentosa comediante, Alejandra Ley, recientemente brindó una entrevista en TV Nota, en donde acaba de confirmar que tiene un romance con una "guapa" y talentosa cantante, a la cual no ha dudado en presumir de esta forma en sus redes sociales y declaraciones.

Como se sabe, Ley desde hace varios años que se ha definido como una persona pansexual, afirmando que no es que se enamoré del género, sino que lo hace de la esencia de la persona sin importar qué, señalando que actualmente eso es lo que estaba ocurriendo en su vida, pues confesó que se encuentra en una relación con la cantante Luna Mondragón, desde hace poco más de ocho meses.

La actriz de Eternamente Amándonos mencionó que conoció a su actual pareja hace ocho años, pero que no fue hasta hace poco que nació esa chispa de atracción y se fueron viendo como algo más que solo amigas, señalando que era una mujer talentosa y fue precisamente en uno de sus conciertos donde se conocieron, además de señalar que en la reciente presentación que tuvo en el Teatro de la Ciudad de México cantaron ambas, solo que cada quien por su cuenta.

Ante este hecho, Alejandra sumamente emocionada señaló que estaba en un momento de su vida en el que la felicidad estaba invadiendo cada rincón, aunque señaló que por el momento no hay planes de boda o comprometerse, pero que no le dice que no a esto si en un futuro se da, pues "yo me dejo fluir por el Cosmos, estoy muy contenta y emocionada. Cuando me enamoro no hay ojos para nadie más, y realmente las cosas avanzarán".

De igual forma le cuestionaron que era lo que más le gustaba de su pareja y ella no dudó en responder que "sus ojotes, es mucho más grandota que yo, tiene unas manos muy lindas. Su pelo chino y pelirrojo me encanta. Es una mujer que me da mucha paz, me hace sentir muy tranquila, me apoya mucho. Es muy talentosa, me fascina cómo canta, su música también. La admiro tanto y estoy muy enamorada".

En cuanto a la crianza de su hija y como es que se llevan a sus 17 años, la actriz mencionó que toda su vida ha tratado de darle una gran confianza y por ello es que fluyen las cosas, aunque tenga su humor busca darle "libertad siempre con las bases del autocuidado y de quererse a sí misma, y soy buena onda. Cuando llega algún galán y me lo presenta, trato de conocerlo, ver quién es".

Fuente: Tribuna del Yaqui