TV Azteca en shock: Tras arresto, Natalia Alcocer habría entrado en labor de parto en pleno Torito

Ciudad de México.- La mañana de este martes, 28 de marzo, se viralizó el video en el que una reconocida estrella de TV Azteca era abordada por cuatro oficiales, quienes afirmaban que la detendrían durante 12 horas derivado de una batalla legal que sostiene con su expareja. En un giro inesperado de acontecimientos, esta misma famosa habría entrado en labor de parto justo después de llegar al 'Torito'.

Se trata de Natalia Alcocer, quien es conocida por su participación en shows como Quiero Cantar y Survivor México. Como algunos recordarán, el año pasado la celebridad publicó diversas pruebas en las que mostraba que su expareja, Juan José Chimal, la había agredido física, psicológica y económicamente, en las que declaró que su situación se trataba de un "feminicidio anunciado", tras ello, la artista se sumergió en una dura confrontación legal que llegó a su climax hace algunos días, cuando una jueza liberó a su agresor, así como también le dio el derecho de viajar.

La mañana de este martes, Alcocer se encontraba en un juzgado de la Ciudad de México, al cual acudió con la finalidad de imponer una nueva denuncia en contra de su exmarido, cuando de pronto fue abordada por cuatro oficiales; el hecho fue captado en un video en vivo que la famosa publicó en sus redes sociales, donde reveló que los policías la querían arrestar por no haber llevado a sus hijas al centro de convivencia con su expareja Juan Chimal, por lo que tendría que permanecer 12 horas detenida.

Bueno aquí saliendo de juzgados me van a arrestar. Me están arrestando, me están esperando", declaró Alcocer