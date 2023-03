TV Azteca, indignado: Natalia Alcocer es arrestada; comparte VIDEO en vivo del "injustificado" hecho

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los trabajadores y miles de espectadores de TV Azteca se acaban de pronunciar por completo indignados, dado a que la reconocida actriz y presentadora, Natalia Alcocer, acaba de revelar que fue arrestada por los temas legales que tiene con su expareja, Juan José Chimal, así que señalando el hecho "injustificado", empleando sus redes sociales para compartir el VIDEO en vivo del momento.

Desde hace varios meses que Natalia presentó una denuncia por violencia física y económica en contra de su ex y padre de sus dos hijas menores, exigiendo justicia, especialmente después de la reciente una audiencia que tuvo, en la que confesó que salió "desesperada", debido a que la jueza le otorgó a su agresor el ser liberado y que pueda salir de la ciudad, pese a las pruebas contundentes presentadas en su contra, a lo que ella sin poder contener las lágrimas mencionó que siente que va en retroceso debido a que le están quitando las restricciones que le pusieron por el delito cometido.

Incluso ahora, la mañana de este martes 28 de marzo, la famosa actriz se presentó ante las cámaras de Venga la Alegría para dar una entrevista en la que expresó que ella seguía sin ver un resultado y pedía públicamente que solo quería que recapacitara y apoyara a sus hijas, a las cuales tiene 22 meses sin darle pensión alimenticia, además de narrar que ahora ejerce violencia vicaria, pues se niega a dejar que saquen pasaporte y visa, señalando que no dará su firma, pues ella quería llevar a un parque de diversiones en Estados Unidos por su cumpleaños.

De igual forma, la exparticipante de Survivor México señaló que este le ha dicho en repetidas ocasiones que como no tiene ya relaciones íntimas, él no tiene porque tener responsabilidades con la niñas, afirmando que ha buscado intimidarla, pero ella no se rinde y continúa con el proceso, agregando que al ver que no funcionaba su táctica, las autoridades le sugerían que aceptara 31 mil pesos para dejar atrás la denuncia de la violencia, mostrándose totalmente indignada al respecto.

Un par de horas después de dar estas declaraciones, Alcocer empleó su cuenta de Instagram para compartir un video en vivo en el que confiesa que la estaban a punto de arrestar, la actriz mostró que se encontraba saliendo del juzgado para presentar una nueva denuncia contra su expareja, cuando una Policía se le acercó con documentación de su orden de arresto, por no haber llevado a sus hijas al centro de convivencia con Chimal, por lo que debería de permanecer 12 horas detenida.

Ante este hecho, la famosa exintegrante de Quiero Cantar se mostró molesta y bastante frustrada por la situación, señalando que consideraba una completa injusticia lo que estaba sucediendo, pidiendo que lo hicieran llegar a Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch, señalando que no consideraba que debían de prestar atención a su caso, alegando tráfico de influencias y abuso de poder de este.

Fuente: Tribuna del Yaqui