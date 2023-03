Adiós 'Hoy': Tras abandonar TV Azteca, exactriz de Televisa vuelve a 'VLA' y conductor la destroza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien empezó su carrera en Televisa y que hace casi 20 años abandonó la pantalla de TV Azteca, sorprendió a todos los televidentes debido a que este miércoles 29 de marzo reapareció en el programa Venga la Alegría. Se trata de la talentosa Martha Higareda, quien llegó al matutino para hablar de su nueva película y fue destrozada por uno de los conductores.

La intérprete oriunda de Villahermosa, Tabasco, comenzó su carrera en la televisora de San Ángel cuando hizo una pequeña participación en el melodrama infantil Carita de ángel en el 2000 pero saltó a la fama hasta que llegó a protagonizar la película Amar te duele junto a Luis Fernando Peña. Inmediatamente se sumó a las filas de la empresa del Ajusco como protagonista de las novelas Enamórate y Las Juanas.

Martha no regresó a Televisa pese a que no contaba con contrato de exclusividad porque aseguraba que era muy "fiel a su camiseta", sin embargo, hace unos años por fin retornó a la televisora siendo invitada especial del programa Hoy. El pasado 2022 la actriz tabasqueña estuvo envuelta en una fuerte polémica debido a que Yanet García, quien fue 'Chica del clima' en el matutino de Televisa, la acusó de 'bajarle al novio'.

En ese momento se dijo que la protagonista de cintas como No manches Frida y el conferencista y deportista Lewis Howes comenzaron a salir cuando ambos tenían pareja, él era novio de Yanet y ella del director creativo David Korins. Pese a toda la controversia, en la actualidad Higareda y el estadounidense siguen juntos y tienen una sólida relación que siempre están presumiendo en sus redes.

Durante la mañana de este miércoles 29 de marzo Martha reapareció en el matutino Venga la Alegría platicando en exclusiva con Ricardo Casares acerca de su nueva película Fuga de reinas que se está estrenando por Netflix: "Yo estoy muy contenta con la película, está muy divertida, te toca el corazón, a mí me gusta hacer películas que podría ver con mi familia y mis amigos", explicó y dijo que se inspiró de una reunión de su madre y sus amigas para escribirla.

Aunque Ricardo no dejó de elogiar a la tabasqueña y Flor Rubio también se sumó a los aplausos, quien se le fue encima fue Horacio Villalobos, quien anteriormente ya había declarado que no le gustaba el cine que hace esta actriz: "¡Ay! no sé si quiero verla la verdad, es que hay cosas que yo no quiero meterme en el cerebro". Hasta el momento Martha no ha respondido a los ataques del experimentado periodista.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria