Luto estremece a Televisa: Tras muerte de su pareja, actriz se despide y deja en shock su testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante que lleva 12 años retirada de las telenovelas en Televisa, da importante noticia sobre su testamento luego de la partida de varios famosos. Se trata de Laura León, quien dejó a todos en shock hace unos meses al revelar que el hombre californiano con el que tenía un romance, falleció en el 2020. Y ahora, conmovida por el sensible fallecimiento de Ignacio López Tarso, Rebecca Jones y Xavier López 'Chabelo', da fuerte noticia.

'La Tesorito', quien tiene 70 años de edad, ha participado en melodramas como Muchachitas, El premio mayor, Mujeres engañadas y Dos hogares, siendo esta su última en el 2011. No obstante, ha sido duramente criticada por presuntamente abusar de cirugías y quedar "desfigurada", ya que su cambio con el paso de los años ha sido notorio, aunque ella ha señalado que solo se ha aplicado bótox.

Laura León, antes y después

Tras divorciarse del padre de sus hijos hace ya varios años, la actriz ha continuado una exitosa carrera sobre todo en la música y ha continuado actuando pues forma parte del elenco de la obra de teatro Lagunilla, mi barrio, sin embargo, ahora reflexionó sobre los ciclos de la vida y confesó que ya tiene hecho su testamento. La actriz se sinceró frente a los medios de comunicación y pidió al público a disfrutar la vida y dejar los rencores atrás.

'La Tesorito' reflexionó sobre la muerte, asegurando que esta es inevitable: "Nos vamos uno tras otro, así que no hay que espantarnos, a seguir la vida, vivirla y disfrutarla", señaló. La intérprete continuó con sus reflexiones y compartió que todos desconocemos si tenemos un mañana, por lo que en el presente hay que demostrarle cariño a los seres queridos: "No sabemos el mañana por eso es el hoy, abrazarnos y decirnos '¡te quiero!'".

Laura León

Y agregó: "No hay que olvidarse y dejar atrás rencores y tonterías: estar cerca de la familia que vale tanto", destacó. Asimismo, señaló que, aunque no ha pensado concretamente sobre cómo sería su funeral, reveló que ya hizo su testamento y hasta reveló que habría incluido a periodistas para dejarle sus brillantes: "No se lleva uno nada, más que la satisfacción de tener nuestra gente querida a nuestro lado, el público querido", dijo.

Y finalmente, sobre el deceso del querido 'Chabelo', comentó que nunca lo conoció pero lo admiraba, expresando su luto: "Siempre lo admiré y siempre me gustó muchísimo, una persona con mucho ángel para los niños, sobre todo", dijo. "Chabelito se nos fue; los niños necesitan mucho de todos esos sueños, dejarlos vivir, con concursos, salir felices con tus regalitos", finalizó 'La Tesorito'.

Fuente: Tribuna