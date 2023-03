Shock en Televisa: Belinda se confiesa en 'Hoy' y manda sorprendente mensaje a Cazzu, novia de Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta todo Televisa acaba de quedar en completo shock, debido a que recientemente la reconocida cantante y polémica actriz, Belinda, en una entrevista para el programa Hoy y otros medios de comunicación, no dudó en confesarse con honestidad ante los espectadores del matutino y le envió un sorprendente mensaje a la famosa cantante argentina, Cazzu, la actual pareja de su exprometido, Christian Nodal.

Como se sabe, entre el 2020 y el 2022 la famosa actriz de Bienvenidos Al Edén estuvo en una relación con el joven cantante del regional mexicano, incluso se comprometieron a un año de salir, pero en febrero del 2022 anunciaron en su cuenta de Instagram que habían decidido ponerle fin a la relación, tras lo que la vida amorosa de este comenzó a activarse pues desde ese momento hasta junio de dicho año se le vio con alrededor de seis chicas diferentes hasta que apareció Cazzu.

Una vez que la rapera de Nena Trampa entró a cuadro, este volvió a establecerse en una relación sentimental, sin embargo, pese a que ha pasado un año de la separación y de su romance con la cantante pelinegra, el nombre de la intérprete de Egoísta sigue apareciendo a cuadra junto al de él, motivo por el que cuando fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, no dudaron en cuestionarle que pensaba sobre la actual pareja de su ex.

Ante los cuestionamientos respecto a la pelinegra, Belinda fue muy contundente al demostrar que entre ellas no hay nada de enemistades ni molestias o una guerra, sino que un mutuo apoyo en sus respectivos ámbitos, pues Cazzu señaló que admira el trabajo de la exactriz de Televisa, mientras que esta dijo: "Cazzu me encanta, es una super artista la admiro mucho. Me encanta su trabajo, está hermosa”.

Tras estas palabras, la excoach de La Voz México dejó en claro que no hablaría más sobre la novia, supuestamente embarazada de su expareja, así que respondió a los cuestionamientos sobre el fan que la lastimó sobre el escenario, señalado que "Si considero a mis fans y saben que los amo mucho. No creo que lo haya hecho con mala intención, pero si estuvo fuerte. Si estoy muy bien, me dolía un poco la espalda pero estoy bien", dando también por finalizado el tema antes de irse.

Cabe recordar que esto fue en referencia a que el pasado domingo 26 de marzo, la reconocida intérprete de Luz Sin Gravedad brindó un concierto en el Palenque de la Feria de Irapuato, donde un fan se logró escapar de la seguridad para subirse al escenario, en donde sin pensarlo se lanzó contra la cantante y por poco la hace caer al suelo, además de que la apretaba con fuerza mientras trataban de separarlos, consiguiendo lastimar su espalda por erro..

