¿Tragedia en TV Azteca? Querida atleta de 'Exatlón All Stars' saldría por este lamentable motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que dentro de TV Azteca podría ocurrir una muy fuerte tragedia, debido a que recientemente afirmaron que la querida atleta mexicana, Liliana Hernández, podría ser la siguiente en tener que salir de Exatlón All Stars, pero no por un duelo de eliminación como el resto de sus colegas, sino que lo haría por un muy lamentable motivo que dejaría asustados a sus millones de espectadores.

Como se sabe, desde hace varias semanas que se ha estado diciendo que en la segunda edición de la versión All Stars de dicho reality deportivo grabado en las playas de la República Dominicana, van a estar pasando una gran cantidad de eventos desafortunados y habría muchas situaciones para quejarse con producción entre peleas y salidas injustas entre los atletas, ya sean de los 'Rojos' o de los 'Azules'.

Esto pues según informes del canal de YouTube de Proyecto TV, la realidad era que pronto podría verse la salida del reconocido exjugador de futbol, Pato Araujo, pues la producción podría mover los hilos y beneficiar al resto de sus competidores sobre él para conseguir que salga eliminado dado a que su contrato de exclusividad acabaría y esto traería problemas, mientras que señaló que otro motivo podría ser el hecho del nacimiento de su primer bebé al lado de su esposa y también atleta, Zudikey Rodríguez.

Liliana Hernández saldría de Exatlón. Internet

Ahora, de nueva cuenta el mismo canal de YouTube acaba de dar malas noticias, pero esta vez para los seguidores del equipo de los azules, donde se encuentras Marysol Cortés y otros de los favoritos de la emisión, señalando que en estos días que vienen van a caer en un bache del que aparentemente no le ve una salida rápida, dándole mayor ventaja a los escarlatas, quienes aparentemente ya no tendrían que decirle adiós a ningún elemento.

Pero eso no fue todo, pues de igual forma se dice que Liliana viviría un momento de mucho terror y colapsaría físicamente, debido a que estos mencionaron que va a dar tremendo susto, dado a que en uno de los circuitos va a detenerse y pues aparentemente se está ahogando, pues se le va el aire, pero no por un golpe o una lesión, sino por un supuesto cansancio extremo o tal vez una enfermedad, por lo que se ha puesto en duda que en tiempo real siga en competencia.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que aunque el mencionado canal de YouTube suele tener información bastante certera, al no provenir directamente de la fuente oficial, que es la empresa de Ricardo Salinas Pliego o alguno de los elementos de la producción del reality deportivo, esto no puede tomarse como algo confirmado y no lo será hasta que pasen al aire dicho momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui